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Emekli olan geçici köy korucularına veda yemeği

27 Ocak 2017 Cuma, 11:18
Emekli olan geçici köy korucularına veda yemeği
Emekli olan geçici köy korucularına veda yemeği

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı, 15 yıl hizmet veren ve emekli olan 228 geçici köy korucusu için veda yemeği verdi.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde 15 yıl hizmet veren ve 44 yaşını doldurmuş 228 geçici köy korucusu emekli oldu. Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından düzenlenen veda yemeğine Kaymakam Serhat Karabektaş, tüm daire amirleri ve emekli olan geçici köy korucuları katıldı. Yemekte bir konuşma yapan Kaymakam Serhat Karabektaş, birlik ve beraberlikten bahsederek emekli olan geçici köy korucularına bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.
(EKİP-ŞAK-Y)

27.01.2017 11:20:34 TSI
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