YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malazgirt'te köy minibüsleri için durak oluşturuldu

Malazgirt'te köy minibüsleri için durak oluşturuldu



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Belediyesi, köylerden ilçe merkezine yolcu taşıyan minibüslerin durak sorununu çözdü.

Minibüslerin toplu bir alanda hizmet vermesini sağlamak amacıyla Kasaplar Çarşısı önündeki boş alanı minibüs durağına dönüştüren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Soner Kırlı, vatandaşlarının rahatı ve huzuru için belediye olarak hizmetlere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. Kırlı, "İlçe halkının en iyi hizmeti alabilmesi için belediye olarak tüm imkânları seferber edeceğiz. Değerli köylü kardeşlerim, biz belediye olarak sizlere en iyi hizmeti sunmak için büyük bir çaba içerisinde olacağız her zaman. Ancak siz değerli köylülerimizden ve köy minibüslerini kullanan kardeşlerim, araçlarınızı size tahsis ettiğimiz yerde park ediniz. Çarşı merkezi bu yeni uygulamayla daha rahat bir trafiğe kavuştuğu için mutluyuz" dedi.

Malazgirt Belediyesinin yaptığı köy minibüsleri durağının çok faydalı olduğunu dile getiren vatandaşlar ise, "Artık gönül rahatlığıyla aracımızı yeni durağımızda park ediyoruz. İçimiz rahat bir şekilde çıkıp alışverişimizi yapabiliyoruz. Bize bu imkânları sunan belediye başkan vekilimize çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar.

(VE-MSA-Y)



27.01.2017 11:22:30 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER