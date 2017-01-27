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Kaymakam Uzan'dan jandarma karakoluna ziyaret

27 Ocak 2017 Cuma, 11:20
Kaymakam Uzan'dan jandarma karakoluna ziyaret
Kaymakam Uzan'dan jandarma karakoluna ziyaret

(Fotoğraflı)

Galip Kılınç
MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Erenetepe Jandarma Karakolunu ziyaret etti.
Kaymakam Hacı Arslan Uzan, beraberindeki Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ömer Altaş ve İlçe Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan ile Erentepe beldesinde bulunan jandarma karakolunu ziyaret ederek, askerlerle bir araya geldi. Askerlerle sohbet ettikten sonra yemekhaneyi gezen Kaymakam Uzan, yapılan yemekler konusunda bilgi alarak askerlerle yemek yedi. Yemekte askerlerle yakından ilgilenen Kaymakam Uzan, "Jandarma komutanlığımıza ziyarette bulunduk. İlçe Jandarma Komutanımız ve personeline verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
(MSA-Y)

27.01.2017 11:26:02 TSI
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