Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ensarioğlu:

DİYARBAKIR (İHA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, kentte sağlık çalışanlarının iş yükünü gün geçtikçe arttığını belirterek, "Teknolojik olarak her şey var ama personel yok" dedi.

Sağlık-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, birçok ilde olduğu gibi Diyarbakır'da da sağlık personeli yetersizliğinin had safhada olduğunu kaydetti. Hastanelerde çalışan personel sayılarının 130'lardan 90'lara düştüğünü aktaran Ensarioğlu, sağlıklı bir hizmet sunulması için personel sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.



"Teknoloji olarak her şey var ama personel yok"

Teknolojik olarak her şeyin olduğunu ama personel olmadığını ifade eden Ensarioğlu, "Personel olmadığı zaman aksaklıklar oluyor. Buna rağmen gecesini gündüzüne katan fedakar kardeşlerimiz var. Şifa dağıtmak için her alanda olan kardeşlerimiz vardır. Bunu halkımız da mutlaka görüyordur. Geçmişe baktığımız zaman şehrin merkezinde ambulans yokken bugün tarlasında zehirlenen bir kardeşimiz ya da yapmış olduğu bir işten dolayı rahatsızlık geçiren bir kardeşimiz hava ambulansıyla olay yerinden alıyor. O günlerden bugünlere geldik. Sağlık konusunda en iyi noktaya gidilmesi için bizim de mücadelemiz var. En büyük sıkıntılarımızdan biri personel sıkıntısı. Temennimiz odur ki Diyarbakır ilimizin gerçekten de hak ettiği bir konuma gelmesidir. Çünkü Diyarbakır 2 milyona yakın bir nüfusa sahip. Bir de il dışından gelenler var. Bu da sağlık çalışanlarımızın daha fazla çalışmasına, fedakarlık yapmasına sebep oluyor. Bunun sonucunda da birçok kardeşimiz kendi sağlıklarından oluyor. Birçok kardeşimizde bel ve boyun fıtığı gibi birçok rahatsızlık oluşuyor. Bu yüzden sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletecek personel takviyesi lazım" dedi.



"Kutsal görevin doğusu batısı olmaz"

Sağlık çalışanlarının bu mesleği seçerken her türlü riski düşünerek bu kararı verdiklerini dile getiren Ensarioğlu, "Bu kutsal görevde çalışırken kuzey-güney, doğu-batı onlar için fark etmez. Her bölgenin kendine göre sıkıntıları var. Bu sıkıntılar var diye, terör var diye halkın sağlığını görmezlikten gelemeyiz. Batıdaki sağlık çalışanları da, doğudaki sağlık çalışanları da bu hassasiyeti taşıyor. Terör ya da başka herhangi bir konuda sağlık çalışanlarımız bunlara hiçbir zaman boyun eğmediler, eğmezler de. Zaman zaman şahit olduk. Dünyanın hiçbir yerinde yokken bizim ülkemizde ambulanslara saldırıldığını, ambulanslarımızın taşlandığını, kurşunlandığını, sağlık çalışanlarımızın ambulanslardan indirilip darp edildiğini gördük. Sağlık çalışanları için önemli olan tek şey hizmettir. Batıdaki çalışmalarımız da tanıştığımız sağlık çalışanı arkadaşlarımız ihtiyaç olduğu zaman göreve hazır olduklarını ve kutsal görevin doğusu batısı olmadığını belirtiyorlar" diye konuştu.

27.01.2017 11:26:08 TSI

