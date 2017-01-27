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Bahçesaray'da arıcılara yönelik organik arıcık ile ilgili eğitimi verildi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Bahçesaray ilçesinde arıcılara yönelik organik arıcık ile ilgili eğitimi verildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi rektörlüğü ile Bahçesaray Kaymakamlığı arasında, belirlenmiş alanlar kapsamında yapılan protokol ile hedeflenen "Organik bal üretimi" doğrultusunda arıcılara eğitim verildi. Bu kapsamda Yüzüncü Yıl Üniversitesinde Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Cengiz Erkan tarafından Bahçesaray'da bulunan arıcılara organik arıcılık ile ilgili eğitim verildi.

(EKİP-ŞAK-Y)



27.01.2017 11:31:22 TSI

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