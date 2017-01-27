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Erciş, modern kültür merkezine kavuşuyor



(Fotoğraflı)



Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde iki yıldır büyük uğraşlar verilerek ilçeye kazandırılması hedeflenen yeni kültür merkezi binasının ihale aşamasına geldiği bildirildi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Türkiye'de kültürü en zengin yerlerden biri olan Erciş'in hak ettiği yatırımlara tek tek kavuşturulduğunu söyledi. İki yıldır Erciş'e kazandırılması için büyük uğraş verdikleri kültür merkezi binasının ihale aşamasına geldiğini de belirten Yaşar, yeni kültür merkezi binası içinde sergi alanları, tiyatro, sinema, konferans, konser salonu gibi sosyal amaçlı kullanılacak mekanların bulunduğunu bildirdi. Kültür merkezi binası ihalesinin tamamlanarak Nisan 2017 tarihinde temelinin atılacağını da anlatan Yaşar, "Uzun uğraşlar sonucunda bu önemli yatırımı Erciş'e kazandırma aşamasına geldik. Bu süreçte bizlere verdiği desteklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Nabi Avcı'ya, projenin her aşamasında yanımızda olup büyük katkısını gördüğümüz Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Sayın Fatih Çiftci'ye, Van Valimiz Sayın İbrahim Taşyapan'a, Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına, ilçemiz ve şahsım adına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu önemli yatırım ilçemize hayırlı olsun" dedi.

(NÇ-MSA-Y)



27.01.2017 11:35:34 TSI

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