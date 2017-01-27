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Kars Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

27 Ocak 2017 Cuma, 11:31
Kars Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
Kars Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Kars Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı.
Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tedbirsizlik ve ihmal yüzünden baca zehirlenmeleriyle karşılaştıklarını belirtti.
Dr. Zafer Yılmaz, "Güneybatıdan esen bir rüzgar olan 'lodos' nedeniyle her yıl onlarca kişi özellikle sobadan sızan karbonmonoksit gazı ile zehirlenmektedir. Kış aylarında, özellikle alçak basınçlı havalarda bilgisizlik, tedbirsizlik ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmesi vakaları ile sıklıkla karşılaşmaktayız. Zehirlenmeye sebep olan karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engellemek suretiyle zehirlenme ve ölüme neden olur" dedi.
Yılmaz, "Karbonmonoksit gazı ısıtma ve ısınma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbonmonoksit zehirlenmeleri sıklıkla; kapalı ve iyi havalandırılmayan ortamlarda, açık ocaklar, bacası iyi çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir" diye konuştu.
Vatandaşların kış aylarında internet ve televizyon gibi kitle iletişim araçları vasıtası ile düzenli olarak hava raporu izlemeleri gerektiğini ve özellikle lodosun beklendiği günlerde daha dikkatli olunmasını ifade eden Kars İl Sağlık Müdürü Dr. Zafer Yılmaz, "Kreş, okul, halk eğitim merkezleri, gibi insanların toplu halde bulundukları yerlerde bu yerlerin idarecileri ve sorumluları, karbonmonoksit zehirlenmesine karşı dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır. Muhtemel bir zehirlenme durumunda kişi yada kişiler olay mahallinden uzaklaştırılmalı, temiz havaya çıkarılmalı ve hemen acil sağlık hizmeti talebinde bulunulmalı, ambulans gelene kadar solunumu engelleyebilecek ağız ve burundaki kusmuk, balgam gibi maddelerin temizlenmeli ve hastanın battaniye ile sarılarak vücut ısısının korunması sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.
(IÇ-AA-Y)

27.01.2017 11:36:16 TSI
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