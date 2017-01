YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Tiryaki yapımına başlanacak park alanlarını gezdi

ANKARA (İHA) - Altındağ'ın çehresini değiştiren yatırımların yapım süreciyle yakından ilgilenen ve sık sık çalışmaları yerinde inceleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, sabahın erken saatlerinde denetleme turuna çıktı.

Ankara'nın dondurucu soğuğuna rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Veysel Tiryaki, Aktaş, Ulubey, Doğu Mahallesi, Gültepe, Alemdağ ve Feridun Çelik mahallelerine yapılması kararlaştırılan park alanlarını ve Altınköy Açık Hava Müzesi içerisinde yapımı devam eden at manejini gezdi. Tüm park alanlarını tek tek gezen Başkan Tiryaki, tüm çalışmaların hız kazanması talimatını verdi. Tiryaki, "Altındağ Belediyesi olarak en önemli özelliğimiz hızlı olmamız. Söz verdiğimiz yatırımı hemen hayata geçiriyor ve kısa sürede bitiriyoruz. Gece gündüz Altındağ'ın geleceği için çalışıyor ve hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



"2017 yılında devasa parklar yapacağız"

Altındağ'ın günün 24 saati bakımlı olan, her biri devasa büyüklükteki parklarıyla fark oluşturduğunun altını çizen Tiryaki, "Bu yıl içinde yapılacak olan parklarımızın en küçüğü 10 bin metrekare büyüklüğünde olacak. Aktaş'ta 23595 nolu adada, Ulubey'de 24032-24040 nolu adaların yanında, Doğu Mahallesi'nde 24470 nolu adada, Gültepe'de 24504 nolu adanın yanında, Alemdağ'da 21884 nolu adada ve Feridun Çelik Mahallesi'nde 24548/2 nolu parselde park yapımları başlayacak. Ayrıca Altınköy'ün içinde bir de at maneji yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl başladığımız ve yapımı devam eden parklarımız da var. Onların da hızla tamamlanması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.



"Sahip olduğumuz yeşil alan miktarı ve parklar kadar medeniyiz"

Bir kentteki yeşil alan ve park miktarının o kentteki medeniyetin ve modernliğin göstergesi olduğunu vurgulayan Tiryaki, "Sahip olduğumuz yeşil alan miktarı ve parklar kadar medeniyiz. Bugün gelişmiş Avrupa ülkelerine bakıldığında çocukların özgürce oynayabildiği parkların, yeşil alanların, ağaçlandırma alanlarının ne kadar fazla olduğunu görebiliriz. Altındağ'ın dünya başkentleriyle yarışır bir seviyeye gelmesi için biz de çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

