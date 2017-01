YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ilıca Termal EMITT'e göz kamaştırıyor

- Aziziye Belediyesi Ilıca Termal Tesisleri EMITT Fuarı'nda vizyona çıktı. Hamam kurnalı yapay havuz katılımcıların ilgi odağı oldu



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediyesi, bu yıl 21'incisi düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Ilıca Termal Tesisleri'ni tanıtıyor. Ilıca logolu iki hamam kurnası önünde oluşturulan mini havuzda suyla tanıtım yapan belediye, katılımcılardan tam not alıyor.

EMITT Turizm Fuarı, Beylükdüzü TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Türkiye'nin farklı illerinden birçok kurum, kuruluş, belediye ve özel sektörün tanıtım yaptığı fuarda, Erzurum standı görsel estetiğiyle adeta göz kamaştırıyor. Atlama kuleleri, çifte minareli medrese ve kar küresinin yanında Ilıca Termal Tesisleri'nin hamam kurnalı yapay havuzla yaptığı tanıtım katılımcıların ilgisini çekiyor.

ILICA TERMAL TESİSLERİ İLGİ ODAĞI

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum'un turizm potansiyelinin ve yöresel değerlerinin uluslararası bir fuarda vizyona çıkmasının oldukça önemli olduğunu ifade ederek, böylesine önemli bir tanıtım organizasyonuna Ilıca Termal Tesisleri'nin yer almasının önemine vurgu yaptı.

Ilıca Termal Tesisleri'nin Erzurum'un gözbebeği bir turizm değeri olduğunun altını çizen Başkan Orhan, "Her yıl katıldığımız EMITT fuarında ilimizin ve ilçemizin yöresel değerlerini, turizm potansiyellerini, yatırımcıları cezbedecek özelliklerini vitrine çıkarıyoruz. Bu yıl da Valiliğimizin, Büyükşehir Belediyemizin, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla oldukça güzel bir stand hazırlandı. Gerek görsel estetik ve gerekse içerik bakımından oldukça zengin ve verimli bir tanıtım yapıyoruz. Erzurum'un tarihi ve turistik değerlerinin yer aldığı fuarda, biz de Ilıca Termal Tesislerimizi katılımcıların ilgisine sunuyoruz. Bu yıl farklı olarak hamam kurnalı, mini havuzla görsel bir şov yapıyoruz. Oldukça güzel dönüşler aldığımız gibi, katılımcıların da bu şekilde dikkatini çekmeyi başarıyoruz." ifadelerini kullandı.

ERZURUM NİTELİKLİ BİR İL

Erzurum´un tabii ve doğal güzellikleri, tarihi ve turistik değerleri, turizm potansiyelleri ile nitelikli bir il olduğunun altını çizen Başkan Orhan, "Şehrimizin turizm değerlerini, potansiyellerini, tabii ve doğal güzelliklerini uluslararası fuarlarda tanıtarak, ilimizin ve ilçemizin cazibesini artırmanın gayretindeyiz. Ilıca´mızda modern bir tesisimiz var ve hizmet kalitesi bakımından da standardını her geçen gün yükseltiyoruz. İlçemiz için bir cevher, bir umut ışığı ve kalkınma potansiyeli barındıran bu değerimizi en iyi şekilde tanıtmak zorundayız. Yatırımcıları ilçemize çekerek, istihdam kapılarını açmak ve ilçemizin turizm vizyonunu daha da genişletmek istiyoruz. Yaptığımız atılımlar, güzel ilçemizin kalkınma yolunda hedefine ulaşması içindir. Bu noktada Türkiye´nin bir çok ilinin yanısıra onlarca ülkenin katıldığı fuarda tanıtımın yapılması, Ilıca Termal Tesisleri´nin de bu fuarda boy göstermesini çok önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

YATIRIMCILARA AZİZİYE DAVETİ

Başkan Orhan, fuarda Erzurum´un tarihi ve doğal güzelliklerini, Ilıca Termal Tesisleri´ni ulusal vizyona taşıyor. Fuarı ziyarete gelen ulusal basın yayın kuruluşlarına Erzurum´un turizm potansiyellerini de değerlendiren Başkan Orhan, şehrin kış turizmi ve termal turizm ile ön plana çıktığını vurguluyor. Yatırımcıları ilçeye davet eden Başkan Orhan, Ilıca´nın yatırımcılar için de turizm teşvik belgesi bulunan bir bölge olduğunu hatırlatıyor. Başkan Orhan, "Yatırım yapacaklar turizm teşvikiyle ilgili her türlü imkandan yararlanacakları gibi, biz de Aziziye Belediyesi olarak ilçemize yatırım yapacak her müteşebbise destek olmaya, yardımcı olmaya hazırız." ifadeleriyle yatırımcıları Aziziye´ye davet ediyor.

Başkan Orhan, tanıtıma katkılarından dolayı Erzurum Valiliği'ne, Büyükşehir Belediyesi'ne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile KUDAKA'ya da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

27.01.2017 11:39:16 TSI

