Konak'tan amatöre destek sürüyor

İZMİR (İHA) - İzmir'in merkez ilçesi Konak'ın amatör kulüpleri belediyenin destekleriyle başarıdan başarıya koşuyor.

Sporun ve sporcunun dostu Konak Belediyesi, zor koşullar altında mücadele veren amatör spor kulüplerine destek olmayı sürdürüyor. İlçede faaliyet sürdüren amatör kulüplere ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak destek veren Konak Belediyesi son olarak 2. Amatör Lig'de mücadele eden Konak'ın 8 amatör kulübüne malzeme yardımında bulundu. Krampondan futbol topuna, eşofmandan spor ayakkabıya kadar takımların ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin yer aldığı koliler Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş tarafından kulüp yöneticilerine teslim edildi.



Her kulübe 5 bin lira

Konak Belediyesi'nin Basmane'deki hizmet binası girişinde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Sait Başdaş, kulüplerin yöneticileri, sporcular ve Konak Belediye meclis üyeleri katıldı. Törende Yeni Gültepe Esnaf Spor, Çayırlıbahçe Spor, Gültepe Kültür Spor, Basmane Altınpark Spor, Kaya Spor, Damlacık Spor, Kahramanlar Spor ve Hücum Spor olmak üzere toplam sekiz amatör spor kulübüne 5'er bin lira değerinde malzeme desteğinde bulunuldu.

Törende konuşan Konak Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanı Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'a destekleri için teşekkür etti. Aynı zamanda Konak Belediye meclis üyesi de olan Başdaş, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Başkan Pekdaş'ın her zaman yanlarında olduğunu dile getirerek, "Yapılan bu yardımlar başarıyı da beraberinde getirdi. 1. Amatör Ligi'nde beş gurupta mücadele takımlarımız birincilik elde ederek şampiyon oldu. Yaptığınız bu yardımlarla da 2. Amatör Ligi'nde yer alan sekiz kulübümüz başarılı olacak ve yapılan bu yardımların karşılığını alacaksınız" diye konuştu.



"Herkes spor yapsın"

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, kulüp başkanlarına ve sporculara başarılar diledi. Konak'ta spora desteklerinin süreceğini belirten Pekdaş, "Sporcularımızın başarılı olması bizleri sevindirdi. Bu başarının artarak devam etmesini diliyorum. Çünkü günümüzün modern insanı spor yapan bir insan. Spor bilincinin küçük yaşlarda verilmesi için gayret gösteren bütün takımlara ve Konak Amatör Kulüpler Birliği'ne teşekkür ediyorum. El birliği ile kentimizi daha yaşanır hale getirmek ve gençlerimizin spor yapmasını sağlamak görevimiz" dedi.

27.01.2017 11:40:03 TSI

