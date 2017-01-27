Iğdır Müftülüğünden Halep halkı için yardım
(Fotoğraflı)
Ercan Tunç
IĞDIR (İHA) - Diyanet İşleri Başkanlığının başlatmış olduğu "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası doğrultusunda Iğdır'da toplanan yardım malzemeleri sınıra gönderildi.
Iğdır'da, nakdi yardımların yanında kuru gıda, un, bakliyattan oluşan bir tır malzeme toplandı. Din görevlileri aracılığıyla toplanan yardımların yüklendiği tır, Halep halkına ulaştırılmak için yola çıkarıldı.
İl Müftüsü Cüneyt Kulaz, Iğdır'dan Halep'e kardeşlik dayanışması örneğini sergiledikleri için emeği geçen herkese teşekkür etti.
Yapılan duaların ardından malzeme yüklü tır, sınıra uğurlandı.
(MSA-Y)
27.01.2017 11:40:07 TSI
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