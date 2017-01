YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Termalspor çeyrek finalde

ERZURUM (İHA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde fırtına gibi esen Aziziye Belediyesi Termalspor, kupada da çeyrek finale yükselerek müthiş bir başarının altına imza attı. Ankara'da yapılan Türkiye Kupası ikinci tur maçlarında C grubunda mücadele eden Termalspor, grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. MYK Hentbolspor, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Adıyaman Belediyespor ile aynı grupta yer alan Termalspor, zorlu maçlar sonunda grubu lider tamamlamayı başardı.

Termalspor Başantrenörü Berkan Otman, ligde zirveyi kovalayan bir ekip olmanın yanında kupada da yollarına devam ettiklerini söyledi. Ankara'da yapılan grup müsabakaları sonucunda bir galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi ile gruptan çıkmayı başardıklarını kaydeden genç teknik adam, "Öncelikle oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. İkinci yarı maçlarına hafta sonu başladık ve hemen ardından üç gün üst üste zorlu maçlar oynadık. Bu maçlar sonunda son sekize kalarak adımızı çeyrek finale yazdırdığımız için mutluyuz. Ligde olduğu gibi kupada da hedefimizi yüksek tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Termalspor Kulübü Başkanı Abdullah Gülakar da, teknik heyeti ve oyuncuları başarılarından dolayı kutladı. Termalspor'un hedefini her zaman büyük tuttuğunu kaydeden Gülakar, "Önemli oyuncularımızın sakat olmasına rağmen ard arda zorlu maçlar oynuyor ve bu maçlardan alnımızın akıyla çıkıyoruz. İşte sezon başında iddialı ve güçlü bir ekip oluşturmanın meyvelerini topluyoruz. Hedefimiz hem kupada, hem ligde en iyiyi yapmak. Bu noktada teknik ekibimize ve oyuncularımıza güveniyoruz." diye konuştu.

ÇEYREK FİNALİSTLER

Termalspor Türkiye Kupası ikinci turunda, Adıyaman Belediyespor ile 28-28 berabere kalırken, MYK Hentbolspor'a 31-28 yenildi. Son maçında Büyükşehir Belediye Ankaraspor'u 29-21 mağlup eden Termalspor 3 puan ve +5 averajla adını çeyrek finale yazdırdı.

4 grupta 16 takımın mücadele ettiği Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda A grubunda Merzifon Belediyespor ile Beykoz Belediyespor, B grubunda Amasya Taşova Spor ve Maliye Piyango, C grubunda Aziziye Belediyesi Termalspor ve MYK Hentbolspor, D grubunda ise Beşiktaş Mogaz ile Nilüfer Belediyespor çeyrek finale yükselen takımlar oldu.

Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçları 07-08 Mart, rövanşları ise 21-22 Mart tarihlerinde oynanacak.

