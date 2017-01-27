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Mardin'de sis görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü



(Fotoğraflı)



Mehmet Salih Keskin

MARDİN (İHA) - Mardin'de sabah saatlerinde etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Merkez Artuklu ilçesinde sabah erken saatlerinden itibaren görülen yoğun sis, görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Yoğun sis nedeniyle Hava Radar ve Yeni Yol Caddesi güzergahlarında, sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, sürücülerin sisin etkili olduğu yerlerde dikkatli olmaları ve sis dağılana kadar acil olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

(MSK-MP-Y)



27.01.2017 11:48:47 TSI

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