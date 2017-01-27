27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gülüş tasarımı, gençleştiriyor

27 Ocak 2017 Cuma, 11:45
Gülüş tasarımı, gençleştiriyor
Gülüş tasarımı, gençleştiriyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Gülümsemenin sadece yüzde beliren bir mimik olmadığını belirten Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu gülüş tasarımı ile kişinin kendini daha genç hissettiğini söyledi.
Diş Hekimi Ve Protez Uzmanı Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüş Tasarımı nedir? diye son senelerde çok konuşulur oldu. Estetik gülüş kaygısı olan hemen her yaştaki kişilerin merak ettiği bir konu oldu. İlk irtiba yapmak için hiç bir zaman ikinci bir şansımız olmayacak diye bir söz vardır. Son yıllarda estetik gülüş bu nedenle hayatımızda çok büyük rol alır hale gelmiştir. Dişlerimiz estetik gülüş 'ün en önemli unsurlarında biridir.
Gülüş tasarımı, estetik diş hekimliği yöntemleri sayesinde yapılır . Yani bu porselen lamineler olabilir, kristal destekli veya zirkonyum destekli kaplamalarla, diş beyazlatma ile beraber ufak tefek bonding sistemleri ile veya hepsinin kombinasyonu şeklinde olabilir. Önemli olan burada hekim ile hastanın beraber görüşüp neye ihtiyacı olduğunu bulmaktır" dedi.
Gülüş tasarımında son senelerde değişik bir teknik çıktığını kaydeden Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Gülüşünü prova yapma yöntemidir. Bu teknik sayesinde hekim ile hasta beraber bir araya gelerek ağızda bazı özel mumlarla dişleri göstererek, dişleri birebir ağızda hissederek gülüş tasarımını oturtmak mümkün hale gelmiştir. Gülüş tasarımında bir çok önemli konu vardır. Bunlar; yüzün şekli, kişinin cinsiyeti, kişinin yaşı, kişinin sosyal konumu, saçlarının uzunluğu gibi bir çok karakteristik bir araya gelir ve bu karakteristik özellikleri bir araya getirip kişinin yüzüne uygun dişi bulmak tabii ki hekimin tecrübesi aynı zamanda kişinin isteğiyle de orantılıdır. Kişinin isteklerini göz arda etmemek lazım ama hekimin tecrübesini de dikkate almak gereklidir. Burada zaten amaç hasta ile hekimin ortak bir bölen de bulunmasıdır" diye konuştu.
Ağızda estetik diş ve gülüşü prova yapmanın en güzel yolunun özel mumlar ile yapmak olduğunu açıklayan Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, "Kompozit denilen malzeme ile ağızda dişe birebir malzeme ekleyerek yapmaktır.Dişleri kusursuz olan kişiler daha genç görünüme sahip oluyor. Eskiden yapılan en büyük yanlış şu idi hatta günümüz dede yapılıyor. Önce hekim hastayı dinliyor, kişi diyor ki ben biraz daha uzun bir diş istiyorum, hekim ile hastanın uzunluktan kastı farklı olabilir bu sebeple dişleri ağızda görmek ve yaşamak daha güzeldir. Diyelim ki istenildiği gibi uzun dişler yapıldı, ağızda dişleri denedik bu konuşmayı etkileyebilir veya yemek yemeyi etkileyebilir o yüzden ağızdaki ince dengeleri bozmadan gülüş tasarımını yapmak çok önemli bir konudur" ifadelerini kullandı.
"Kişi estetik gülüşü ile daha canlı, sportif, çekici bir görüntüye sahip olabilir"
Yrd.Doç.Dr. Çağdaş Kışlaoğlu , "Gülüş tasarımı ile daha sağlıklı, ışıl ışıl dişlere kavuşmanız mümkündür. Diş beyazlatma, bonding, porselen lamine diş kaplamaları, zirkonyum diş, ortodonti tedavisi, pembe estetik ve implant diş tedavisine kadar birçok diş tedavi yöntemi gülüş tasarımını kapsamaktadır. Gülüş tasarımı, diş hekimliği ve estetik sanatın birlikte uygulanarak, yüze özel ve ideal bir gülüşü sağlayabilmektir. Dişlerimiz, birbirleri ve onları çevreleyen yumuşak dokular ile uyumlu olarak dizilmiştir. Sağlıklı, estetik ve güzel bir gülüşün temel elemanları dişlerimizdir dolayısıyla diş şekilleri ve anatomik özellikleri hakkında kapsamlı olarak bilgi sahibi olmak tüm tedavilerin temelini oluşturur. İyi tasarlanmış bir gülüşün nasıl olması gerektiği hakkında daha fazla fikir sahibi olabilmek için, yüz hatlarının iç ve dış kenarları incelenmelidir. Yüz hatları, cinsiyet, yaş, gülüş simetrisi, dişlerin sıralanışı ve renkleri, dudaklar ile diş etleri estetik gülüş tasarımını belirleyen faktörlerdir. Gülüş tasarımında tüm bu faktörler göz önüne alınarak dişlerin formu belirlenir. Gülüş tasarımıyla daha genç görünmek, senelerin dişler ve dudak çevresindeki izlerini silmek ve daha dinamik şekilde görünmek mümkündür" şeklinde konuştu.
(ÖB-ÖB-Y)

27.01.2017 11:50:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da FETÖ'nün üniversite yapılanmasına operasyon
YEREL

ERZURUM'DA FETÖ'NÜN ÜNİVERSİTE YAPILANMASINA OPERASYON
Tekman'da 8 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi
YEREL

TEKMAN'DA 8 KİŞİ SOBADAN SIZAN KARBONMONOKSİT GAZINDAN ZEHİRLENDİ
Horasan'da otomobil Aras nehrine uçtu
YEREL

HORASAN'DA OTOMOBİL ARAS NEHRİNE UÇTU
Panik atak sorununa dikkat
YEREL

PANİK ATAK SORUNUNA DİKKAT
Termalspor çeyrek finalde
YEREL

TERMALSPOR ÇEYREK FİNALDE
Ilıca Termal EMITT'e göz kamaştırıyor
YEREL

ILICA TERMAL EMITT'E GÖZ KAMAŞTIRIYOR
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
İstanbul'da düzenlenen EMITT fuarında Erzurum rüzgarı
YEREL

İSTANBUL'DA DÜZENLENEN EMITT FUARINDA ERZURUM RÜZGARI
Meteorolojiden çığ uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN ÇIĞ UYARISI
Başkan Sekmen &quot;Yılın Belediye Başkanı&quot; seçildi
YEREL

BAŞKAN SEKMEN "YILIN BELEDİYE BAŞKANI" SEÇİLDİ
Erzurum'da havadan çekilen kış manzaraları
YEREL

ERZURUM'DA HAVADAN ÇEKİLEN KIŞ MANZARALARI
Erzurumlu Kızakçılar Bursa yolunda
YEREL

ERZURUMLU KIZAKÇILAR BURSA YOLUNDA
ESKİ, abone ve altyapı çalışmaları için saha gezisinde
YEREL

ESKİ, ABONE VE ALTYAPI ÇALIŞMALARI İÇİN SAHA GEZİSİNDE
AFAD'dan sağlıkçılara Zigana'da zorlu kış eğitimi
YEREL

AFAD'DAN SAĞLIKÇILARA ZİGANA'DA ZORLU KIŞ EĞİTİMİ
Halepli çocukların annesi oldular
YEREL

HALEPLİ ÇOCUKLARIN ANNESİ OLDULAR
EYOF 2017'ye doğru
YEREL

EYOF 2017'YE DOĞRU
Erzurum'dan Halep'e 4 tır yardım malzemesi
YEREL

ERZURUM'DAN HALEP'E 4 TIR YARDIM MALZEMESİ

Erzurum AFAD Zigana'da UMKE ile eğitimde
YEREL

ERZURUM AFAD ZİGANA'DA UMKE İLE EĞİTİMDE
Kar yağışı ve tipi yüzünden yolda mahsur kaldılar
YEREL

KAR YAĞIŞI VE TİPİ YÜZÜNDEN YOLDA MAHSUR KALDILAR
Türkiye Kayakla Atlama Milli Takım Antrenörü Pekka Niemela:
YEREL

TÜRKİYE KAYAKLA ATLAMA MİLLİ TAKIM ANTRENÖRÜ PEKKA NİEMELA:
ŞEHİRDER, Kazım Karabekir'i unutmadı
YEREL

ŞEHİRDER, KAZIM KARABEKİR'İ UNUTMADI
İlişkiler de kim haklı kim haksız?
YEREL

İLİŞKİLER DE KİM HAKLI KİM HAKSIZ?
Polisten, ASP çalışanlarına &quot;dolandırıcılıkla mücadele&quot; semineri
YEREL

POLİSTEN, ASP ÇALIŞANLARINA "DOLANDIRICILIKLA MÜCADELE" SEMİNERİ
Dadaşlar Konya'dan galibiyetle dönmek istiyor
YEREL

DADAŞLAR KONYA'DAN GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYOR