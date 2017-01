YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yalçın'dan Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

Başkan Yalçın'dan Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıl dönümü mesajı

- Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın:

- "Dünyada zulüm sürdükçe Osmanlı'ya her zaman ihtiyaç duyulacaktır"



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 718'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Yalçın, bundan yedi asır önce Söğüt'ten dünyaya yayılan Osmanlı'nın hoşgörüsü ve adaletinin uzun yıllar boyu devam ettiğini belirtti. Yalçın, "Anadolu'da barış, Balkanlar'da huzur, Orta Doğu'da istikrarın hakim olduğu Osmanlı yönetimi insanlığa saygı ile sevginin harmanlandığı kutlu bir dönem yaşatmıştır. Yaklaşık 25 milyon kilometrekarelik toprağa 623 yıl boyunca sahip olan Osmanlı Devleti; askeri, siyasi ve iktisadi gücünü hizmete sunmuştur" dedi.

"623 yıl boyunca, tarihte insanlık adına, hoşgörü adına, ahlak adına insanlığa barışı, huzuru ve kardeşliği aşılamıştır"

Osmanlı'nın yaşadığı gelişmelerin tüm dünyanın yol haritasını çizdiğini belirten Yalçın, "Unutulmamalıdır ki, Ulubatlı'nın cesareti, Akşemseddin'in bilgeliği ve Fatih'in dehasıyla Osmanlı İstanbul'a, dünya ise yeni bir çağa adım atmıştır. Devlet yönetiminde şefkati, savaş meydanında kahramanlığı düstur edinen Osmanlı İmparatorluğu, bütün devletler için mükemmel bir örnek teşkil etmektedir. 300 çadırla temeli atılan Osmanlı Beyliği 623 yıl boyunca bir medeniyet tasavvuru üzerinden yükselerek, dünyaya hükmeden bir cihan devletine dönüşmüş, 623 yıl boyunca, tarihte insanlık adına, hoşgörü adına, ahlak adına insanlığa barışı, huzuru ve kardeşliği aşılamıştır" ifadelerini kullandı.

"Dünyada zulüm sürdükçe Osmanlı'ya her zaman ihtiyaç duyulacaktır"

Önce Selçuklu Devleti'nin sonra Osmanlı Devletinin şuan da Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Türklerin varlığını ve bütünlüğünü temsil ettiğini belirten Yalçın mesajında şu ifadelere yer verdi: "

"Hiçbir gücün bu devletleri birbirinden ayrı görmesine bölmesine yok etmesine asla müsaade edilmeyecektir. Şanlı tarihimize ismini altın harflerle yazdıran ecdadımız sancağı 1923 yılında devralmış Osmanlı ruhunun hala 780 bin kilometrekare vatan toprağı üzerinde canlı olduğunu göstermiştir. Gazze'de, Doğu Türkistan'da, Suriye'de ve Dünyanın çeşitli yerlerinde Müslümanlara yapılan katliamlar karşısında Arap, İran ve Müslüman dünyasının sükutuna rağmen, Türkiye'nin sesinin gür çıkması bir Osmanlı refleksidir. Dünyada zulüm sürdükçe Osmanlı'ya her zaman ihtiyaç duyulacaktır. Türkiye'nin 718 yıl sonra yeniden kendi kültürüyle barışmış kendi köklerinden esasen oluşmuş bir devlet, idare sistemi ile yeniden büyük Türkiye olma ümidiyle 27 Ocak 1299 kuruluş tarihli Osmanlı Devleti'nin 718'inci kuruluş yılı kutlu olsun bu anlamda tüm Osmanlı torunlarına selam olsun."

(CKT-CY-Y)



27.01.2017 11:54:20 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER