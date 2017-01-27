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Sivas'ta 685 köy yolu ulaşıma kapandı

27 Ocak 2017 Cuma, 11:56
Sivas'ta 685 köy yolu ulaşıma kapandı

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 685 köy yolu ulaşıma kapandı.
Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 59, Akıncılar'da 26, Altınyayla'da 10, Divriği'de 75, Doğanşar'da 4, Gemerek'te 25, Gürün'de 60, Hafik'te 48, İmranlı'da 84, Kangal'da 60, Suşehri'nde 30, Şarkışla'da 68, Ulaş'ta 20, Yıldızeli'nde 29, Zara'da ise 69 köy yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(UY-SK)

27.01.2017 12:01:36 TSI
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