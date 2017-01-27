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Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor

27 Ocak 2017 Cuma, 11:57
Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor
Nevşehir'de kapalı köy yolu bulunmuyor

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de önceki gün başlayan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler 24 saat boyunca aralıksız çalışmalarına devam ediyor.
Nevşehir'de 25 Ocak Çarşamba gününden itibaren başlayan kar yağışının ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı ekipler aralıksız çalışıyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Savaş Benli yaptığı açıklamada, Çarşamba gününden itibaren yağan yoğun kar yağışı nedeniyle karla mücadele ekiplerimiz vardiyalı bir şekilde 24 saat görev yapmaktadırlar. Sorumluluk sahamızda olan köy yollarında kapalı yolumuz bulunmamaktadır. Vatandaşlarımız sorumluluk sahamızda karşılaştıkları olumsuzlukları idaremiz bünyesinde kurulan kriz merkezine bildirebilirler" dedi.
(COŞ-SK)

27.01.2017 12:02:15 TSI
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