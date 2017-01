YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Vekili Yaşar, iş adamlarıyla bir araya geldi

Nihat Çavuşoğlu

VAN (İHA) - Van'ın Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Ercişli iş adamları ile bir araya gelerek, ilçenin gelişmesi adına atılacak adımlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Sahil Kent Mahallesi'nde bulunan Erciş Öğretmenevinde iş adamlarıyla bir araya gelen Yaşar, birlikteliğin önemine vurgu yaptı. İlkbahar mevsimi ile birlikte çok farklı proje ve etkinlikleri bir bir hayata geçireceklerini anlatan Yaşar, "Bugün davet ettiğimiz arkadaşlarımız sadece bu profilin belli bir kısmı. O yüzden bugün aramızda olmayanların 'ben niye çağrılmadım' sitemde bulunmamasını rica ediyorum. Bir dahaki toplantıda onları da davet edeceğiz. 11 Eylül'den bu yana bu tarz çalışmanın yanı sıra önce belediyenin kurumsal yapısını düzeltmeye çalıştık. Yöneticisinin belli olmadığı, karar mekanizmalarının anlaşılmadığı bir yönetim yapısından, vatandaşın baktığından devletin bir kurumunun görebileceği belediye yapısını ortaya çıkarmaya çalıştık. Başındaki adamın belli olduğu, kararların nasıl alındığı ve kimler tarafından alındığının belli olduğu, bütün yönetim basamaklarının önceden planladığı, açıklandığı ve herkes tarafından bilindiği ve halkın da içine girdiği zaman orada kendini bulduğu, sahiplendiği bir derdini anlattığında, o derdi en azından çözülmediyse bile hangi basamaklardan geçerek işlendiğini gördüğü bir belediye oluşturmaya çalıştık. Bu çok önemli, çünkü insanları ortak etmezseniz, o kurum yabancılaşır. Yabancılaşınca da, halktan kopunca da bu sefer hedeflediği hizmeti verse bile, maddi kaynak olarak çok fazla yatırım yapsa bile vatandaş memnuniyeti oluşturamadığı için başarısız bir yönettim olur. Dolayısıyla önce işimiz belediyenin bu kurumsal yapısını yeniden ele almak, şekillendirmek, halka doğrudan hizmeti verebilecek; dairelerini, kurumlarının baştan aşağı yeniden tasarımlamak oldu işimiz. Bu konuda önemli bir mesafe katlettiğimizi düşünüyorum. Artık Erciş Belediyesine bir vatandaş geldiği zaman herhangi bir işini kapıdaki güvenlikçiden başlayarak danışmada bekleyen arkadaşlarından başlayarak devleti görüyor. Devleti görüyor derken, devletin soğuk yüzünü değil, devletin ciddiyetini görüyor. Kendisiyle ilgilenilebileceğini, kendi sorununun ciddiye alınabileceğini görebiliyor. Ben o kanaatteyim. Daha da iyi olacak inşallah" dedi.

Yönetim perspektiflerinin 2017 yılı için daha çok altyapı için eksikleri giderecekleri bir yıl olacağını kaydeden Yaşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yollar, parklar, bahçeler, kafeteryalar, yürüyüş, spor alanları, basına açıkladığımız 14 ana projeye yamak olacak. Bunlar tabi vatandaşın günlük hayatını kolaylaştıracak, üzerine eksikliğini duyduğu hizmetlerin yerine getiren, çalışma politikamız olacak. 2017'de inşallah bunları bitirdikten sonra 2018 yılı için de hedefimiz modern belediyeye ve modern hizmete ulaşma stratejisi olacak."

Bir vatandaşın belediyenin içine girdiğinde oda oda dolaşmayacağını da dile getiren Yaşar, şöyle dedi:

"Bir tane masa olacak. Vatandaşımız oraya gelecek, dilekçesini oraya verecek, sonucunu da oradan alacak. Tekrar söylüyorum, bu 2018 programı. Önce yollarımızdaki çamurları kaldıralım, yollarımızı bir şeye benzetmelim. Gidip oturabileceğimiz mekanlar oluşturalım. Ailemizle gedeceğimiz ve dinlene bileceğimiz mekanlar oluşturalım. İlçemize turist çekebileceğimiz bir belediye, bir şehir oluşturalım. Tatvan ilçesi Erciş'ten turist çekiyor. Bizden nüfusu 20 bin daha az olan bir ilçe, bizden nüfus çekiyor. Tatvan sahilinde dolaşın, bir hafta en azından 20 tane Ercişli öğretmen görürsünüz. Erciş'ten giden 10 -20 esnaf görürsünüz. Bizim iddiamız 2017 yılı içerisinde bu eksikleri gidermek. Erciş, iç ve dış turist çeken bir yer olacak. Hep birlikte bu dinamikleri harekete geçirelim. 2017 yılında bu eksiklerimizi giderelim. 2018'de de eksiksiz bir altyapının üzerinde de inşallah bu dediğim kurumsal yapımızı geliştirerek, oluşturacağımız interaktif belediyecilikle inşallah süsleyelim istiyoruz."

Devletin adamı olduklarını nerde görev verirlerse o kadar duracaklarını da dile getiren Yaşar, "Tamam demeyiz, gidiyoruz demeyiz, biz kalıyoruz demeyiz. Görev adamayız. Kaldığımız süre içerisinde burada kalacakmışız, 5 yıl daha yönetecekmişiz gibi çalışacağız. Yarın alınacağımızı bilsek bile bu gece sabaha kadar çalışırız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim böyle bir projeksiyonumuz var" diye konuştu.



"Kentsel dönüşüm Erciş'in kanayan yarasıydı"

Erciş'in en büyük sorunlarından biri olan kentsel dönüşüm projesi ve çalışmaları hakkında da açıklamalarda bulunan Yaşar, "Kentsel dönüşüm Erciş'in kanayan yarasıydı. Uzun süre düşündüm, esnaf niye direnç gösterdi diye. Bir direnç vardı, hepimiz biliyoruz. Sonra anladım ki, insanlarda inanç kalmamış. Yani ben boşaltayım diyor, bir başkası boşaltmasa 3 ay daha ben haksızlığa uğramış olurum, tabiri caizse ben 'enayimeyim' diyor. Devletin o ciddiyetine inanmak istiyor, bu karalılığımızı gördüler. Kentsel dönüşümle ilgili hiçbir esnafla, hiçbir konuyu görüşmeyeceğiz dedik. Her sektörün temsilcileri geldi, görüşmeyeceğiz dedim. Bir takvim açılacak, o takvim içinde bu süre zarfında bu işler yapılacak dedik. Bu ciddiyeti görünce vatandaş da uydu. Asla suçlamıyorum. Bir kararı vatandaşa duyurduğumuzda, bizlerin de arkasında durmamız lazım. Durduğumuzda da işler çözülüyor, vatandaşta inanıyor. Niye olmadı, bugüne kadar çok başlılıktan, çok karşı cepheleşmekten olmadı. Açık ve net söylüyorum; eğer bugün Erciş Belediyesi bu şekilde olmamış olsaydı, bu kentsel dönüşümü istediğimiz kararda yapamazdık. Yönetimde kafa birliği, ruh birliği olması lazım. Ankara'daki siyasilerimiz, Bakan Yardımcımız hep beraber biz onlara gidiyoruz, onlar oradaki işleri hal ediyorlar. Bize ne düşüyor, karalı durmak düşüyor. Burada bize polisiye önlemleri almak düşüyor. Diyalog düşüyor. Bunları yaptığımızda bir zincirin bütün halkaları gibi sorunlar çözülüyor. Bu güzel bir örnek oldu, vatandaşın zihninde kentsel dönüşüm güzel bir bariyer oldu ve yıkıldı, demek ki olabiliyormuş. 2017 inşallah kangren haline gelmiş sorulanlarımızın çözümü için elimizden geleni yapacağız. Önce vatandaşın bu psikolojik şeyini silkelememiz lazım, üzerindeki bu ölü toprağını atmamamız lazım" ifadelerini kullandı.



"Asayiş çok önemli"

Asayişin çok önemli olduğunu da dile getiren Yaşar, konuşmasına şöyle devam etti:

"2014'te burada göreve başladığımızda, o tabloyu gözünüzün önüne bir getirin lütfen. Başladığım ilk hafta Erciş'te Kobani olayları başladı. İlçede 301 tane iş yerini tahrip ettiler. Mahkemeler vardı, komisyonlar vardı, haraç çeteleri vardı, asker alma daireleri oluşturmuşlardı. İcra iflas daireleri vardı. Şimdi biz Doğancı Kaplıcasını yıktık. Erciş iş adamlarını alsak konuşsak kaç tanesi oraya gitti, kaç tanesini oraya götürüp ifadelerini aldılar, parasını aldılar. Konuşsak keşke. Şimdi yıktınız diyorlar ya, 2014'te devraldığımız tablo buydu. Herkes şahit burada ne oldu. Allah'a çok şükür 2017'nin başındayız. Şu anda bunların tamamını silkeledik mi? Çok şükür Erciş'e güven verdik mi? Hepiniz dükkanınızı daha güvenle açıyormuşsunuz, hepiniz sokakta daha bir huzurla gezemiyor musunuz? Daha sıfırlanmadı, Türkiye'de terör sıfırlanmada ki, burada da sıfırlansın. Bu hale geldi bu ilçe. İnsanları haraca bağlayan, insanları yargılayan, bu ilçeye kök söktüren azınlık vardı. Şimdi bu azınlığın çok büyük kısmı cezaevinde. Çok büyük kısmı tasfiye oldu gitti. Bütün bu kafamızdaki şeyleri yapabilmemiz için güvenlik ortamı gerekiyordu. Bu güvenlik ortamını da çok şükür yüzde 90 sağladık. Bundan sonra iş kazma kürek işi. Tabiri caizse bundan sonra hamallık yapacağız, bütün bunları yaparken dediğim gibi bu toplantının da amacı o yeryüzünde hiçbir idare, bizim idare hukukunda çıkar kümeleri dediğimiz, sivil toplum dediğimiz kitleleri arkasına almadan hiçbir iş yapamaz biz bunu bilincindeyiz."

"Hep beraber yapacağız. Madem bu huzur ve güven ortamı oluştu, insanlarda bir psikolojik rahatlama var, insanlarda bir istek, bir arzu var, iyiye gidiş arzusu var, o zaman kafa birlikteliği oluşturalım" diyen Yaşar, "Hepimiz farklı düşünebiliriz, hepimiz farklı partilere oy verebiliriz. Farklı takımları tutabiliriz, hatta farklı aşiretlere mensup olabiliriz. Birbirimize ticaretlerde rakip olabiliriz. Birçok çatışma noktamız ve uzlaşmazlık noktalarımız olabilir. En nihayetinde çatıda hepimiz aynı şeyi istiyoruz. Erciş için, sokakları daha güvenli Erciş, çatışmanın olmadığı bir Erciş, insanların göç etmek zorunda olmadığı bir Erciş, sokaklarında ayağımızı çamura batmadan yürüdüğünüz bir Erciş, dışarıdan misafirimizi gururla gezdirebileceğimiz bir Erciş, dışarıda konuşurken gururla konuşabileceğimiz bir ilçe. Hepimiz bunu istemiyor muyuz? Aranız da bunu istemeyen var mı? Madem öyle bir kafa birliğimiz var, bunu eyleme dönüştürelim. Eyleme dönüştürmediğimiz fikirlerin hiçbir anlamı olmaz. O yüzden başta siz değerli ekonomi temsilcilerimiz, hayatın can damarı ekonomidir. Ekonomi kesildi mi hiçbir şey elde edemezsiniz. Dolaysıyla sizler istihdam oluşturuyorsunuz, sizler vergi veriyorsunuz. Sizler bu ilçenin can damarlarısınız. Siz olmadan ne bizim yönetimimiz işe yarar, ne de halk mutlu olur. Aynı derecede basın da öyle. İstediğiniz kadar haber yaparsanız yapın, bunu anlatamadığınız zaman, doğru bir şekilde aktaramayınca hiçbir şey yapmamış gibi oluyoruz. Buradaki basın mensupları; onurlu, şerefli, geçmişi olan iyi niyetle çalışan, hiçbirinin şimdiye kadar fikrini sormadım. Her yere de davet ettik. Ancak, davet etmediğimiz terör örgütlerinin, çıkar gruplarının çıkarlarını gözeten basınıyla bir arada olmayız. Hakkımızda ne yazarlarsa yazsınlar. Kamu yararı ve Allah rızası tutuyoruz. Bu amaçta olan siyasi iş adamı, gazeteci hangi mevkide olursa olsun bizimle aynı platformda olamaz. Dolaysıyla basın bizim için can noktalarımızdan biridir. Gerçekleştirmek istediğimiz hedeflerde basına çok ihtiyacımız vardır. Bugüne kadar da şükranlarımızla belirtmek isteriz ki, her zaman yanımızda davetlerimizde oldular. Bizi övün demiyoruz, bugüne kadar bir tane cümle duymamışsınızdır, sadece bizimle olun. Gördüğünüzü yazın, yorum katabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Eleştirdiğimiz tetikçi basın gibi olmayın. Çünkü onlar bu ilçeye hiçbir şey katmayacaklardır. Gözyaşı, ıstırap, acı vermekten başka hiçbir şey sağlamamışlardır. Bugünden sonra da katamazlar. Dolaysıyla bizim kafa yapımız budur, hedef ve projeksiyonumuz budur. İstişare üzerine bir idare yürütüyoruz. Herkes bizimle aynı düşüncede olsun demiyoruz. Zaten böyle bir yaklaşımın bize faydası olmaz. Her şeyi göremeyiz, göremediklerimizi sizin belirtip söylemeniz gerekir. Kentsel dönüşüm işi yapıyoruz, bizim ekibimiz sürekli 'efendim çok iyi, her şey iyi gidiyor' derse, bizde bu işler yolunda deyip geçeriz. Ama içinizden birileri de gelip 'sizin iyi niyetle çalıştığınızı biliyoruz, ama şu eksikliğinizin de farkında olmanızı istiyoruz. Eğer bunu giderseniz daha iyi bir kamu yararı çıkar' derse biz onu başımızın üstüne çıkarırız. Çok fazla kafanızı şişirmeyelim, velhasıl bizim Erciş'e dair niyetlerimiz hayırlıdır inşallah, akıbeti de hayırlı olur. Hep beraber olacak bu iş. Erciş şu anki halini hak etmiyor. Ben Ercişli değilim, bir süre görevimi yapıp gideceğim. Arkamda böyle bir Erciş kalsın istemiyorum. Yıllar sonra Erciş'i bugünkü tablo ile hatırlamak istemiyorum. Göreve geldiğimde de yazmıştım. Doğunun incisine gidiyorum diye. Hala o görüşteyim. Yalnız o inciyi daha da parlatmamız gerekmektedir. Böyle olmaz, hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

Katılımlarından dolayı davetlilere teşekkür eden Yaşar, "Bundan sonra da böyle toplantılar yapacağız. Kapımız hepinize açıktır. Bu heyette bulunan herkes istediği zaman cep telefonundan olsun, normal telefon olsun zamanı ayarlandıktan sonra muhakkak surette görüşme olacaktır. Katılımınız için de tekrardan teşekkür ederim. Hayırlı niyetlerle yürüttüğümüz projelerin akıbeti de hayırlı olur inşallah. Memleketimizin her noktası kutsaldır. Bunu derken boş yere söylemiyoruz. Siyasetçi değiliz, biz seçimle gelmedik. Bize git yap dediler, görevimizin başına geldik ve günü kurtarma, geçiştirme derdinde değiliz. Erciş'te sokaklara çıkmış oy istemiş, miting yapmış gibi davranıyoruz. Verilen görevin hakkını vermeye çalışıyoruz. Bu yolda Allah bizi mahcup etmesin" şeklinde konuştu.

Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, açıklamalarının ardından iş adamları ile gazetecilerinin sorularını da yanıtladı.

