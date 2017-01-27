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Murutpaşa Belediyesi çok amaçlı gösteri merkezi ihalesi yapıldı

27 Ocak 2017 Cuma, 12:01
Murutpaşa Belediyesi çok amaçlı gösteri merkezi ihalesi yapıldı
Murutpaşa Belediyesi çok amaçlı gösteri merkezi ihalesi yapıldı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi'nin Yeşilbahçe Mahallesi'nde inşa edeceği 'Çok Amaçlı Gösteri Merkezi' ihalesi yapıldı. Yaklaşık maliyeti 20 milyon 485 bin TL olarak belirlenen merkez için 12 firma teklif verdi.
Muratpaşa Belediyesi'nin Mimarlar Odası Antalya Şubesi'yle düzenlendiği yarışmayla projesini belirlediği Çok Amaçlı Gösteri Merkezi Atölye ve Sahnesi'nin yapımı ihalesi gerçekleşti.
Belediye nikah salonunda açık ihale usulüyle gerçekleştirilen ihalede merkezin yaklaşık maliyeti 20 milyon 485 bin TL olarak açıklandı. İhaleye 12 firma teklif sundu. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çok amaçlı gösteri merkezi 360 gün içinde tamamlanacak.

Çok amaçlı gösteri merkezi
Toplam 5 bin 420 metrekare inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Gösteri Merkezi ve Opera ve Tiyatro İşliği, Yeşilbahçe Mahallesi'nde iki ana yaya ve taşıt aksı 1450'inci Sokak, Çınarlı Caddesi kesişiminde yer alıyor.
Bu haliyle merkez iki geçiş arasında adeta köprü görevi görürken projede fuayenin, atölye ve prova salonlarını konumlandırılması kent sakinleri ile salon kullanıcılarını buluşturması projenin en özgün yanı olarak ön plana çıkıyor. Zemin katta 479, balkon ve 1'in katta 179 kişi olmak üzere 658 kişilik seyirci kapasiteli salonlara sahip merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terası da yer alıyor.
(SÇ-SÇ-Y)

27.01.2017 12:06:34 TSI
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