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BTM'den Mardin'e kardeşlik köprüsü



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki çocukların bilimle buluşması adına umut olan Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), Mardin'e kardeşlik köprüsü kurdu.

Büyükşehir Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi, Mardin'in Nusaybin ilçesinde öğrenim gören minikleri ağırladı. Terör mağduriyetinin yüksek olduğu bölgede yaşayan 38 çocuk, sosyal entegrasyon ve "Doğu-Batı Kardeşlik Projesi" kapsamında Bursa'ya geldi. Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile Osmanlı devletinin İmparatorluğa geçiş güzergâhı Bursa'da önce tarihi mekânları ve müzeleri gezen Mardinli öğrenciler, proje koordinatörü Şehmuz Baran Ak'ın nezaretinde BTM'yi de ziyaret etti.

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişimi Merkezi öğrencileri, dünyanın sayılı bilim şenliklerinden birini gerçekleştiren, Türkiye'nin en kapsamlı bilim merkezi özelliğine sahip olan 'Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi' içinde bulunan deney düzeneklerini inceledi. Altın Çağ'da Bilim ve Devr-i Dinozor sergilerini de gezen öğrenciler, bilim avcıları ekibinin bilim şovunu da ilgiyle izledi.

Çoğu Bursaspor sevdalısı olan minikler ziyaretlerinin sonunda boyunlarındaki Bursaspor atkısı ile günün anısına hatıra fotoğraf çektirdi.

(AÇ)



27.01.2017 12:09:17 TSI

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