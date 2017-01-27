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Kan bağışına kış şartlarında da yoğun ilgi gösterdiler



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde halkın, Kızılay'a kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

Cumhuriyet Meydanı Belediye Pasajı altındaki Kızılay Şubesi'nde kan bağışçılarının yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Doktor Mahmut Ulusoy, yaptığı açıklamada, vatandaşların oldukça duyarlı olduğunu ve kış şartlarında dahi kan bağışına yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Vatandaşların kan bağışının önemini bildikleri için geldiklerini ifade eden Doktor Ulusoy, Kütahya ve özellikle Tavşanlı ilçesinde kan bağışı yönünde vatandaşların bilinçli olduğunu söyleyerek, düzenledikleri kampanyalarda yüksek miktarda kan topladıklarını anlattı.

Haftada bir gün gelinen ilçede günlük 90 ile 100 arası kan ünitesi elde edildiği belirtildi. (Tİ- EFE)



27.01.2017 12:12:48 TSI

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