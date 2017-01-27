YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Adanalılar kar şenliği için Kızıldağ'da buluşuyor

Adanalılar kar şenliği için Kızıldağ'da buluşuyor

- Adana Büyükşehir Belediyesi, 29 Ocak Pazar günü beyaza bürünen Kızıldağ Yaylası'nda müzikli, yarışmalı, mangallı piknik düzenliyor



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, yöre halkının gözde yaylalarından Karaisalı ilçesine bağlı Kızıldağ Yaylası'nda kar şenliği organize etti. 1166 rakımlı Kızıldağ'da 29 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek Karaisalı Kar Şenliği'nde müzikli etkinlikler, ödüllü yarışmalar ve mangalda sucuk partisi düzenlenecek.



Piknikçiler Kızıldağ'a akın ediyor

Başkan Hüseyin Sözlü'nün liderliğinde yapılan hizmetlerle yayla turizminin cazibe merkezi konumuna gelen Kızıldağ Yaylası, bu yıl yoğun kar yağışıyla birlikte kış turizminde de söz sahibi oldu. Geçen hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen Adanalılar, iki yıl önce genişliği 20 metreye ulaştırılan 15 kilometrelik asfalt yoldan Kızıldağ'a kolaylıkla giderek, karda piknik yapmanın keyfine erişti. Torosların eteğinde çocuklarıyla birlikte kardan adam yapıp, kartopu oynayan vatandaşlar, kebap, ızgara ve sucuk pişirerek hoşça vakit geçirdi.



Pazar günü renkli etkinlikler

Başkan Hüseyin Sözlü'nün talimatları doğrultusunda sosyal belediyeciliğin en başarılı örneklerini veren Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, bu hareketliliği göz önünde bulundurup, Karaisalı Belediyesi ile işbirliği yaparak, Kızıldağ'da kar keyfini daha renkli hale getirmek için kolları sıvadı. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı, 29 Ocak 2017 Pazar günü Karaisalı Kar Şenliği'ni organize etti.



Ücretsiz sucuk-ekmek

Pazar günü kendi imkanlarıyla Kızıldağ'a gelecek vatandaşların müzikli etkinlikler ve kar sporları aktiviteleriyle çok daha neşeli ve keyifli bir gün geçireceği belirtildi. Adana Büyükşehir Belediyesi görevlilerinin şenliğe katılan vatandaşlar için mangallar yakıp, ücretsiz sucuk-ekmek ikramında bulunulacağı bildirildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Halil Hızlısoy, tüm Adanalıları Kızıldağ'daki şenliğe davet etti.

(ELF-Y)



27.01.2017 12:15:43 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER