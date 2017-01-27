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SGK Başkanı Bağlı 'Çalışma Hayatında Milli Seferberliği' anlattı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, Adıyaman'da düzenlediği basın toplantısında "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programını anlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürlüğü toplantı salonunda basın toplantısı düzenleyen Sosyal Güvenlik Kurum Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 6 Ocak tarihinde açıklanan "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı ile ilgili Adıyaman'da görev yapan gazetecilere bilgi verdi.

Başkan Mehmet Selim Bağlı, "Vatandaşlarımıza, işçimize, işverenimize verdiğimiz hizmeti gidip yerinde anlatmak, muhataplarımızın taleplerini, önerilerini, eleştirilerini not alıp ilgili yerlere ileteceğiz. Kamu yönetimi vatandaşa hizmet için vardır. Hepimizin göreve vatandaşa hizmet sunmaktır. Sorunda yerinde müşahede etmek. 2017 yılında çalışma hayatında milli seferberlik kapsamında istihdamı arttırmak, işsizlik ile ilgili etkin mücadele programları başladı. Ciddi teşvikler söz konusudur. Meslek edindirme ile ciddi kaynaklar aktarıldı. İş gücü piyasasındaki ciddi sorun yaşanmaktadır. Bu konuda ciddi bir mali kaynakla sahaya inildi. Mevcut istihdamı korumak ve ek istihdam korumaktır. Yapmamız gereken sadece işin muhataplarına anlatmaktır. Yerel medyaya bu konuda çok iş düşüyor" dedi.

İstihdamın korunmasının çok önemli olduğunu kaydeden Bağlı, "İstihdamın korunması çok önemlidir. Ülkenin en büyük zenginliği istihdamdır. Ek istihdam oluşturmak için İşkur ve SGK'ya çok önemli görevler düşüyor. Kayıt dışılık ile mücadele için sahada olmamız gerekiyor. Cezalandıran değil, eğiten bir SGK olarak kayıt dışı ile mücadele etme gayretindeyiz. Sadece ceza ile bunun önüne geçilmeyeceğinin farkındayız" diye konuştu.

Basın toplantısına İstihdam Teşvikler Daire Başkanı Satılmış Çelik, İşveren Meslek Danışmanlığı Daire Başkanı Sinan Temur, SGK İl Başkanı Fuat Tekin, İşkur Müdürü Emin Yücekaya katıldı.

Basın toplantısının sona ermesinin ardından SGK Başkanı Bağlı ve beraberindekiler Adıyaman'da işçiler, işverenler, Ticaret ve Sanayi Odaları ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları ile bir araya gelecek.

(AHM)



27.01.2017 12:16:10 TSI

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