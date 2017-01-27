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Samsun'da toplantı ve yürüyüş alanları yeniden belirlendi



SAMSUN (İHA) - Samsun'da 2017 yılı için toplantı ve gösteri yürüyüş alanları yeniden belirlendi.

2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Kanun'un uygulama yönetmeliği gereğince İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde valilik makamının 25 Ocak 2017 tarih ve 1865 sayılı oluru ile 2017 yılı için belirlenen toplantı alanları ve yürüyüş güzergahları açıklandı.

Samsun Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada toplantı ve gösteri yürüyüş alanları hakkında şu bilgiler verildi:



Toplantı alanları

İlkadım ilçesi

1.Nolu Toplantı Alanı (Cumhuriyet Meydanı): 19 Mayıs Bulvarı, Kazımpaşa Sokak ile Kaptanağa Sokakları arasındaki alan.

2.Nolu Toplantı Alanı (Samsun Panorama 1919 Meydanı): Samsun Panorama 1919 yanı ve Fuar Caddesi üzerindeki alan (eski Yaşar Doğu Spor Salonu yanı).

3.Nolu Toplantı Alanı (Sevgi Meydanı): Sahil yolu, Sanayi Rıhtımı tren rayları ile Sevgi Parkı arasındaki alan.

4.Nolu Toplantı Alanı (Uğur Mumcu Meydanı): İstiklal Caddesi, Mevlana Caddesi Çınar Apartmanı ile TMMOB binası arasındaki alan.

5.Nolu Toplantı Alanı (İlyasköy Meydanı): İlyasköy Kavşağı, Şehit Korhan Ekiz Bulvar yolunun orta refüjünden Vezirköprü Sokak ile Bayramıç Sokak girişi kesişimi arasındaki alan(semt pazarının kurulduğu Cumartesi günü hariç ).



Atakum ilçesi

6.Nolu Toplantı Alanı (Atakum Amfi Tiyatro): Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Amfi Tiyatro ve yeşil alan.

7.Nolu Toplantı Alanı (Nişantaşı Meydanı): Nişantaşı Caddesi üzerinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu İlkadım Öğrenci Yurdu giriş kapısından 50 metre mesafesinden İsmet İnönü Bulvarı kesişimi arasındaki alan.



Canik ilçesi

8.Nolu Toplantı Alanı (Canik Kefeli Meydanı): Soğuksu Mahallesi belediye otobüs durukları hareket merkezi karşısı 3.Bulvar yolunun orta refüjü ile Kefeli Parkı arasındaki alan.



Tekkeköy ilçesi

9.Nolu Toplantı Alanı Tekkeköy (Yeni Pazaryeri Meydanı): Onur Sokak, Umut Sokak, Birlik Sokak ile Belediye Çarşısı arasındaki alanı ( semt pazarının kurulduğu Perşembe günü hariç )



Yürüyüş güzergahları

İlkadım ilçesi

1.Nolu ürüyüş Güzergahı (Cumhuriyet Caddesi): Gösteri yürüyüşünün başlangıç yeri; Cumhuriyet Caddesi üzeri Atatürk Ortaokulu ile Gar apartmanı arası olup, bitiş yeri Cumhuriyet Meydanı.

2.Nolu Yürüyüş Güzergahı Fuar Caddesi: Gösteri yürüyüşünün başlangıç yeri; TCDD Gar önü dönel kavşağı olup , bitiş yeri Fuar Caddesi üzeri Samsun Panorama 1919 (Eski Yaşar Doğu Spor Salonu) yanındaki alan girişine kadardır.

3.Nolu Yürüyüş Güzergahı (Sahil Yolu): Gösteri yürüyüşün başlangıç yeri; Fuar Caddesinden Sahil Yolu girişi hat dolmuş durakları yanı Sahil Yolu otopark sonu olup, bitiş yeri sahil yolu ile sanayi rıhtım yolu kesişimidir.



Atakum ilçesi

4.Nolu Yürüyüş Güzergahı (Adnan Menderes Bulvarı): Gösteri yürüyüşünün başlangıç yeri; Adnan Menderes Bulvarı üzeri Yeşilyurt AVM kapalı otopark girişi olup, bitiş yeri Adnan Menderes Bulvarı Atakum Amfi Tiyatro girişidir.

5.Nolu Yürüyüş Güzergahı (İsmet İnönü Bulvarı): Gösteri yürüyüşünün başlangıç yeri; İsmet İnönü Bulvarı ile 160.Sokak kesişimi olup, bitiş yeri, Nişantaşı meydan girişidir.



Tekkeköy ilçesi

6.Nolu Yürüyüş Güzergahı (Hacı Ali Ekinci Bulvarı): Gösteri yürüyüşünün başlangıç yeri; Samsun Caddesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı olup, bitiş yeri Belediye Çarşısı yanı Tekkeköy yeni pazar yeri meydanı girişidir.

(SAM-SLH-Y)



27.01.2017 12:15:34 TSI

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