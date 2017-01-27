Adanalılara Türk Sanat Müziği ziyafeti
- Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın 30. Kuruluş Yılı nedeniyle, Türk Müziği Korosu konser verdi
(Fotoğraflı)
ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Türk Müziği Korosu, Adana Büyükşehir Belediye Konservatuvarı'nın 30. Kuruluş Yılı nedeniyle, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde konser verdi.
Şef Cevdet Cömertpay'ın yönettiği koro, Türk Sanat Müziği'nin birbirinden değerli 16 eserini seslendirdi.
Koroda Çiğdem Cız, Eda Sertyürekli, Müge Göçen, Nilay Turhan, Selda Darandurdu, Ahmet Süzgen, Barış Mutlutürk, Efe Kılıçaslan, Mustafa Aykut solist olarak yer aldı. Saz heyetinin her bir parçaya büyük bir şevk ve ustalıkla eşlik ettiği konsere gelenler unutamayacakları bir Türk Sanat Müziği gecesi yaşadı.
(ELF-Y)
27.01.2017 12:17:36 TSI
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