YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milletvekilli Adnan Boynukara'dan yaralı askere ziyaret

Milletvekilli Adnan Boynukara'dan yaralı askere ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan Adıyamanlı askeri, Milletvekili Adnan Boynukara ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.

Fırat Kalkanı Harekatında terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu yaralanan ve Gaziantep'ten Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Uzman Çavuş Mustafa Özen'i AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem ve beraberindeki heyet ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Uzman Çavuş Mustafa Özen'i, sağlık durumu hakkında da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastane Yöneticisi Fatih Doğan'dan bilgi alan Milletvekili Boynukara, daha sonra yaralı askerin ailesiyle bir süre sohbet etti.

(CK-AHM)



27.01.2017 12:19:22 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER