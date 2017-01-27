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Bandırma İHL'den öğrencilere Umre ödülü

27 Ocak 2017 Cuma, 12:19
Bandırma İHL'den öğrencilere Umre ödülü
Bandırma İHL'den öğrencilere Umre ödülü

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Bandırma İmam Hatip Ortaokulu, sekizinci sınıf öğrencilerinin katıldığı 23-24 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen TEOG sınavlarının ilkinde başarılı olan öğrenciler için verilen en anlamlı ödüllerden birisine imza attı. Sınavda 110 ve üzerinde doğru yapmayı başaran öğrencilerini Umre ödülü ile ödüllendiren okul, 17 öğrencisini öğretmenleri ile birlikte Umre 'ye gönderdi.
Bandırma İmam Hatip Lisesi, başarılı öğrencilerini umre ile ödüllendirdi. Okul Müdürü Cihat Demirci "Öğrencilerimiz yaz tatilinden itibaren çok yoğun bir çalışma temposuna girdiler. Gece gündüz çalıştılar ve çok büyük emek sarf ettiler. Okul olarak onları, emeklerinin karşılığında bir ödül ile ödüllendirmek ve çalışma sürecinde en güzel şekilde motive etmek istiyorduk. Bu kutsal yolculuk için planlama yaptık ve Cenâb-ı Hak nasip etti, onlara bu imkanı sunabildik. Teog sınav çalışmaları öğrenciler için uzun ve yorucu bir maratondan başarılı bir şekilde çıkabilmek demek. Biz okul olarak büyük ödülümüze giden yolda çalışma altyapısını fedakâr öğretmen ve ilgili velilerimiz ile sağlıklı bir şekilde oluşturduk. Geziler, kahvaltı programları, çalışma kampları, deneme sınavları vs. ile öğrencilerimizi hiçbir destekten mahrum bırakmadık. Sonucunda öğrencilerimiz bu süreçten çok başarılı bir şekilde çıktılar ve bu ödülü sonuna kadar hak ettiler. Henüz küçük yaşlarda umre yapmak, Mescid-i Haram'ı, Peygamber Efendimiz'in doğduğu evi, kabrini, sahabilerin yaşadıkları beldeleri, ilk vahyin geldiği Hira Mağarası'nı görmek, üstelik bu yolculuğu arkadaşları ve öğretmenleri ile birlikte yapabilmek çok farklı bir tecrübe olacak. Hayatlarında unutamayacakları bir anı olacak. Bu heyecan onlar için de tarifsiz duygulara vesile oluyor. İnşallah okul olarak daha nice güzel organizasyonlar ile öğrencilerimizin ufuklarına, hatıralarına ve bulundukları yaş itibarı ile duygu dünyalarına zenginlikler katabilmeyi hedefliyoruz" dedi.
(İA-BD-HA-Y)

27.01.2017 12:24:50 TSI
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