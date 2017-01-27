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Marmarabirlik'ten merdiven altı üretim uyarısı



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BURSA (İHA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, merdiven altı işletmelerin insan sağlığına ve sektöre zarar verdiğini söyledi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytine boya karıştırıldığı için çekirdeği ve suyunun siyah olduğuna yönelik çıkan haberlere açıklık getirdi. Asa, "Zeytin çekirdeğinin siyah olması ve yıkandığında karasu akması, zeytinin doğal yapısından kaynaklanır. Marmarabirlik zeytinleri, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal fermantasyon yöntemiyle üretilir. Sektörde maalesef boya ve antibiyotik kullanan merdiven altı işletmeler de bulunmaktadır. Bunların denetlenerek engellenmesi gerekir. Tüketicilerimize tavsiyemiz, ambalajlı ve güvenilir markaları tercih etmeleridir" diye konuştu.

Başkan Asa, zeytinin dalında olgunlaşmasıyla çekirdeğinin de karardığını belirterek, "Ağaçtaki zeytinin hepsi aynı anda kararmaz. Bu nedenle hasat aşamasında, bazı taneler çekirdeğe kadar kararmış olan tam olgunluk zamanında hasat edilir. Zeytin çekirdeği siyah olmamalı ifadesi doğru değildir. Zeytin dalında ne kadar çok olgunlaşırsa veya olgunlaştırıldıktan sonra ne kadar çok stokta kalırsa, zeytinin etindeki siyah renk pigmentleri, çekirdeği o kadar çok karartır. Zeytinden koyu renkli su çıkması da doğal bir durumdur. Natürel fermantasyona tabi tutulan zeytinler kahverengiden siyaha değişen renklerde olur. Bu renk değişimi zeytinin hasat zamanı ile ilişkilidir. Bu konuda haber yapanların doğru bilgiye ulaşarak duyarlı davranmaları gerekir" şeklinde konuştu.

Asa, hiçbir denetime tabi tutulmayan işletmelerde, zeytinin simsiyah görünmesi için boya, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi için antibiyotik veya yasal olmayan koruyucu maddeler kullanıldığını vurgulayarak, "Zeytinler, işletme kayıt numarası bulunan firmalarda, Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği'ne uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ancak bu şekilde alınan ürünün, Bakanlığın ilgili mevzuatlarına uygun olduğunu anlayabilir ve 'merdiven altı' üretim olmadığı konusunda güvenle tüketebiliriz. Gıda ürünlerinde ayrıca üretimden tüketime kadar geçen sürecin izlenebilir olması ve raf ömrünün garantilenmiş olması da büyük önem taşımaktadır" dedi.

(AÇ)



27.01.2017 12:25:04 TSI

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