27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Marmarabirlik'ten merdiven altı üretim uyarısı

27 Ocak 2017 Cuma, 12:21
Marmarabirlik'ten merdiven altı üretim uyarısı
Marmarabirlik'ten merdiven altı üretim uyarısı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, merdiven altı işletmelerin insan sağlığına ve sektöre zarar verdiğini söyledi.
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, zeytine boya karıştırıldığı için çekirdeği ve suyunun siyah olduğuna yönelik çıkan haberlere açıklık getirdi. Asa, "Zeytin çekirdeğinin siyah olması ve yıkandığında karasu akması, zeytinin doğal yapısından kaynaklanır. Marmarabirlik zeytinleri, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan doğal fermantasyon yöntemiyle üretilir. Sektörde maalesef boya ve antibiyotik kullanan merdiven altı işletmeler de bulunmaktadır. Bunların denetlenerek engellenmesi gerekir. Tüketicilerimize tavsiyemiz, ambalajlı ve güvenilir markaları tercih etmeleridir" diye konuştu.
Başkan Asa, zeytinin dalında olgunlaşmasıyla çekirdeğinin de karardığını belirterek, "Ağaçtaki zeytinin hepsi aynı anda kararmaz. Bu nedenle hasat aşamasında, bazı taneler çekirdeğe kadar kararmış olan tam olgunluk zamanında hasat edilir. Zeytin çekirdeği siyah olmamalı ifadesi doğru değildir. Zeytin dalında ne kadar çok olgunlaşırsa veya olgunlaştırıldıktan sonra ne kadar çok stokta kalırsa, zeytinin etindeki siyah renk pigmentleri, çekirdeği o kadar çok karartır. Zeytinden koyu renkli su çıkması da doğal bir durumdur. Natürel fermantasyona tabi tutulan zeytinler kahverengiden siyaha değişen renklerde olur. Bu renk değişimi zeytinin hasat zamanı ile ilişkilidir. Bu konuda haber yapanların doğru bilgiye ulaşarak duyarlı davranmaları gerekir" şeklinde konuştu.
Asa, hiçbir denetime tabi tutulmayan işletmelerde, zeytinin simsiyah görünmesi için boya, bozulmadan uzun süre muhafaza edilmesi için antibiyotik veya yasal olmayan koruyucu maddeler kullanıldığını vurgulayarak, "Zeytinler, işletme kayıt numarası bulunan firmalarda, Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği'ne uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Ancak bu şekilde alınan ürünün, Bakanlığın ilgili mevzuatlarına uygun olduğunu anlayabilir ve 'merdiven altı' üretim olmadığı konusunda güvenle tüketebiliriz. Gıda ürünlerinde ayrıca üretimden tüketime kadar geçen sürecin izlenebilir olması ve raf ömrünün garantilenmiş olması da büyük önem taşımaktadır" dedi.
(AÇ)

27.01.2017 12:25:04 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Ergün Penbe, ilk antrenmanına çıktı
YEREL

ERGÜN PENBE, İLK ANTRENMANINA ÇIKTI

Uludağ'da kar yağışı ve sis
YEREL

ULUDAĞ'DA KAR YAĞIŞI VE SİS
Kütahya'da FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KÜTAHYA'DA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Asa:
YEREL

MARMARABİRLİK YÖNETİM KURULU BAŞKANI ASA:

Babasını öldüren gence müebbet
YEREL

BABASINI ÖLDÜREN GENCE MÜEBBET

BTM'den Mardin'e kardeşlik köprüsü
YEREL

BTM'DEN MARDİN'E KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
Dürüst memur, bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL

DÜRÜST MEMUR, BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
YEREL

BURSA'DA TEKSTİL FABRİKASINDA YANGIN
BBDS Orkestrası barok müzik konseri verdi
YEREL

BBDS ORKESTRASI BAROK MÜZİK KONSERİ VERDİ
Bursa'daki FETÖ/PDY üyeliği davası
YEREL

BURSA'DAKİ FETÖ/PDY ÜYELİĞİ DAVASI
ATM'de bulduğu parayı sahibine teslim etti
YEREL

ATM'DE BULDUĞU PARAYI SAHİBİNE TESLİM ETTİ
Bursaspor'da Medipol Başakşehir maçı mesaisi
YEREL

BURSASPOR'DA MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MESAİSİ
Gemlik sokakları pırıl pırıl olacak
YEREL

GEMLİK SOKAKLARI PIRIL PIRIL OLACAK
Altepe: &quot;Bursa'ya sahip çıkalım&quot;
YEREL

ALTEPE: "BURSA'YA SAHİP ÇIKALIM"
Son sözü halk söyleyecek
YEREL

SON SÖZÜ HALK SÖYLEYECEK
Kestel'de Yörük ve Türkmen derneği açıldı
YEREL

KESTEL'DE YÖRÜK VE TÜRKMEN DERNEĞİ AÇILDI
Yenişehir'e yeni çevre yolu
YEREL

YENİŞEHİR'E YENİ ÇEVRE YOLU
Bisikletçiler Mysia Yolları için toplanıyor
YEREL

BİSİKLETÇİLER MYSİA YOLLARI İÇİN TOPLANIYOR
Ergün Penbe, İnegölspor'da
YEREL

ERGÜN PENBE, İNEGÖLSPOR'DA
Nilüfer'e ödül
YEREL

NİLÜFER'E ÖDÜL
Tahtakale ihtişamlı günlerine dönüyor
YEREL

TAHTAKALE İHTİŞAMLI GÜNLERİNE DÖNÜYOR
Başkan Sargın gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN SARGIN GENÇLERLE BULUŞTU
Mahalleler Büyükşehir ile dönüşüyor
YEREL

MAHALLELER BÜYÜKŞEHİR İLE DÖNÜŞÜYOR
Çocuk Tiyatroları Festivali devam ediyor
YEREL

ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ DEVAM EDİYOR