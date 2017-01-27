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Öztürk: "Milletini, vatanını, bayrağını seven herkes evet te buluşacak"



(Fotoğraflı)



Cihat Cura

MUĞLA (İHA) - Ak Parti Ortaca ve Dalaman İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Teşkilattan Sorumlu İl Başkan yardımcısı şadi Pirci, Ak Parti Ortaca İlçe Başkanı Yavuz Kırmızı, Ak Parti Dalaman İlçe Başkanı Muhammet Karakuş, yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.

Toplantıda konuşan Ak Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk şunları söyledi; "Rejim konusunda tek net olan parti Ak Parti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tek bir isteği var Millet ile beraber aynı yolu yürümek. Millet kimi isterse, o milleti yönetecek. Ne zaman Ülkenin başı sıkışsa bu millet idaresini ortaya koymuş ve gerekeni yapmış aziz bir millettir. Ak Parti olarak biz milletimize güveniyoruz ve anayasa değişikliğine evet diyoruz. Millete güvenmeyenler korkularının esiri olsun. Milletten korkanlar gerekli cevabı sandıktan alacak. Millet ile beraber aynı yolu yürümeyenler biliyorlar ki yüzde 51 verip halk onları Cumhurbaşkanlığına getirmez. Koalisyon, milletvekili pazarlıkları tarihe karıştı. İstikrar gelecek inşallah. Artık milletin egemenliği var, millet tüm Türkiye'de iktidar oluyor. Milletini, vatanını, bayrağını seven herkes evet de buluşacak."

(CC-MB-Y)



27.01.2017 12:25:20 TSI

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