Meşhur şeker patlatma oyunu Candy Crush İzmir Optimum'da

İZMİR (İHA) - Her gün milyonlarca kişi tarafından oynanan mobil şeker patlatma oyunu CandyCrush, 28 Ocak-5 Aralık tarihleri arasında 12:00-20:00 saatleri arasında, İzmir Optimum Outlet AVM'de meraklılarıyla buluşacak.

CandyCrush tutkunları İzmir Optimum'da buluşuyor. 28 Ocak- 5 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik 7'den 77'ye tüm İzmirlilereşeker tadında bir eğlence yaşatacak. Optimum ziyaretçilerine özel rengarenk ve şeker kokan birbirinden eğlenceli aktivitelerin planlandığı oyun alanında, büyükler için de turnuva alanı yer alacak. Eğlendirirken kazandıran, CandyCrush Şenliği'nde, çocuklar renk ve tamamlama kabiliyetlerini geliştirirken yaşıtlarıyla birlikte sosyalleşecek.



Şeker tadında eğlence

İzmir'de ilk kez Optimum'da gerçekleştirilecek etkinliğe katılacak yarışmacılar şeker kırmak için birbirleriyle kıyasıya yarışacak. Oyun alanında 5 - 9 yaş arası çocuklar; görev çarkını çevirerek oyuna başlayacak, daha sonra 'Eşini Bul Oyunu', 'Şekerleme Kazanı', 'Lolipop İle Şeker Kırma' ve en sonunda 'Şeker Fırtınası' etaplarından geçerek, kendileri için özel hazırlanmış Bebeto CandyCrush şekerlerine kavuşacaklar. Ziyaretçiler, 10 yaş üzeri çocuklar ve yetişkinler için özel hazırlanmış seviyeler üzerinden dev dokunmatik ekranda CandyCrush oynayacaklar ve en iyi skoru yapmaya çalışacaklar.

28 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında İzmir Optimum Outlet'te alışveriş yapan Optimum Club üyeleri her 50 TL'lik alışveriş ile CandyCrush oynama şansı kazanacak. Optimum'da aynı gün içinde toplamda 50 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler, danışmada form doldurup şeker tadında bir eğlenceye katılma imkanı bulabilecek.

27.01.2017 12:26:09 TSI

