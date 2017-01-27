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Kütahya EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor

27 Ocak 2017 Cuma, 12:22
Kütahya EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor
Kütahya EMITT Fuarı'nda tanıtılıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın tarihi, kültürel, sanatsal ve termal değerleri bu yıl 21. kez kapılarını açan 80 ülke ve 5 bin firmayı buluşturan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Seyahat Fuarı'nda (EMITT) tanıtılıyor.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın katılımıyla gerçekleştirilen uluslararası fuarın açılış törenine Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya Belediye Başkan vekili Ali İhsan Ertaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, valiler, milletvekilleri, belediye başkanları, siyaset ve iş dünyasının temsilcileri ve çok sayıda turizmci katıldı.
Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir beraberinde Kütahya il protokolü ile birlikte EMITT Fuarı açılışı sonrası Kütahya Valiliği, Kütahya Belediye Başkanlığı, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası 'nın işbirliği ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla gerçekleştirilen fuar süresince Frig Vadileri ve Aizanoi Antik Kenti, kuruluşun anası Hayme Ana, Başkomutan Tarihi Milli Parkı Şehitlik ve anıtları, Kütahya'nın geleneksel kıyafetleri, termal kaplıcaları, çini sanatı, gümüş işlemeciliği, madenleri ve yöresel kıyafetlerinin tanıtılacağı stantlar ile fuarda bulunan diğer illerin stantlarını gezdi.
Stantları gezip yetkililerden bilgi alan Vali Ahmet Hamdi Nayir, "EMITT Fuarı gerek ülkemizin gerek ise illerimizin tanıtımı açısından son derece önemli bir fuar. Kütahya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini etkin bir şekilde tanıtma gayretindeyiz. İlimizin tanıtımı için de her fırsatı en iyi şekilde değerlendiriyoruz" dedi.
Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya'nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı stantların yer aldığı alanda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım'ı ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ı ağırladı. Vali Nayir, günün anısına İstanbul Valisi Vasip Şahin'e çini tablo takdim etti.
80 ülke ve 5 bin firmayı buluşturan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Seyahat Fuarı (EMITT) 29 Ocak'a kadar ziyarete açık olacak. (EFE)

27.01.2017 12:26:56 TSI
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