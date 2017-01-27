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Başkan Yağcı'dan Osmanlı'nın kuruluş yıl dönümü mesajı

- "Cenabı Allah, bu güzel vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza rahmet etsin, bizleri de onlara layık nesiller yapsın''



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 27 Ocak 1299 yılında kuruluş temellerinin atıldığı Osmanlı Cihan İmparatorluğu'nun kuruluş yıl dönümü için bir mesaj yayımladı.

Başkan Yağcı, yayımladığı mesajında; bu tarihin dünyaya huzur, barış ve medeniyetin kazandırıldığı tarihin başlangıcı olduğunu belirtti. Cihan İmparatorluğu Osmanlı'nın dünya tarih ve kültüründeki yerine değinen Belediye Başkanı Selim Yağcı, mesajında şunları kaydetti:

"27 Ocak 1299 büyük kahramanlıklarla dolu Osmanlı Devleti'nin tarih sahnesine çıkışı için toprağa filizlerin atıldığı tarihtir. Ata yurdumuz Orta Asya'dan Anadolu'ya gelip, 400 çadırlık bir beylikle dünyaya 6 asrı aşkın bir sürede hak, adalet ve hoşgörüyü veren Osmanlı Devleti için bu tarih, cihana hakim olacağı olayların başlangıç tarihidir. Peygamber efendimizin övgüsüne mazhar olmuş gazi bir devlet, cihana hakim büyük bir İmparatorluk olan Osmanlı, bugün yaşadığımız kutsal vatan topraklarını Türk İslam ülküsüyle harmanlayıp, bizlere ebedi yurt olarak bırakmıştır. Devlet-i Ali kurulduğu günden itibaren hoşgörü, adalet, iman, akıl ve kahramanlığı düstur eden yönetim anlayışıyla o günden bugüne bir köprü olmuş, bu ilkelerin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bizlere miras bırakmıştır. Her dönem, fethettiği topraklara huzur ve güven götüren ve tebaasındaki tüm insanları hak, adalet ve medeniyet ile yaşatan Osmanlı Devleti, bugün bizlere büyük miraslar bırakmıştır. Bizler de bugün Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'te; Dedemiz Şeyh Edebali'nin 'İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın' düsturu çerçevesinde bu güzel vatanda yaşayan insanımıza hizmet etmenin mutluluğunu ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu vesileyle bizleri, kurdukları devlete varis yapan ve yaşadığımız toprakların Türk vatanı olmasını sağlayan ecdadımıza, Kuruluş ve Kurtuluşun Şehri Bilecik'ten; rahmet ve minnet duyguları ile anıyoruz. Cenabı Allah, bu güzel vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza rahmet etsin, bizleri de onlara layık nesiller yapsın.''

(CKT-CY-Y)



27.01.2017 12:27:12 TSI

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