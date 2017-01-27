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Büyükşehir'den ata sporu okçuluğa büyük yatırım



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, SEKASEM'in yanında yapılacak okçuluk tesisi için ihale gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından SEKASEM (SEKA Sporcu Eğitim Merkezi) yanında bulunan alanda yapılacak Açık Hava Okçuluk Spor Tesisi yapımı için ihale gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu'nda kapalı zarf usulü yapılan ihaleye 8 firma katıldı.

Büyükşehir tarafından SEKASEM yanında bulunan bin 100 metrekare alan üzerinde Açık Hava Okçuluk Spor Tesisi yapılacak. Tesis alanı içerisinde soyunma odaları, tuvalet, spor salonu ve idari ofis bulunacak. Açık Hava Okçuluk tesisi için yapılan ihaleye 8 firma teklif verdi. En yüksek teklif 1 milyon 983 bin TL ile verilirken, en düşük teklif ise 986 bin TL ile geldi.

İhale sonucu komisyon değerlendirmesinden sonra açıklanacak. Proje yer teslimi yapıldıktan 10 gün sonra başlayacak ve 210 takvim günü içerisinde tamamlanacak.

(GY-Y)



27.01.2017 12:32:21 TSI

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