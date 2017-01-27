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Akçakale'de 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği temsilciliği açıldı

- Derneğin aldığı ilk karar referandumda "evet" demek oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Dikeç

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin temsilciliği açıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneğinin temsilciliği hizmete girdi. Bir araya gelen yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını da gerçekleştirdi. Fuat Gündoğan isimli vatandaşın temsilciliğini aldığı 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği yönetim kurulu üyeleri bir araya gelerek amaçları hakkında basına bilgi verdi. Yönetim kurulu üyeleri adına bir konuşma yapan Fuat Gündoğan, "15 Temmuzda dik durup milletimizin ve ülkemizin yanında yer almanın gururunu yaşadık, yaşıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki bu zamana kadar milli iradenin yanında yer aldık ve yer almaya devam edeceğiz. Milletimize gösterdiği bu asil duruştan dolayı teşekkür ediyorum. Paralel devlet yapılanmaları ve terör örgütleri bundan böyle değil darbe yapmayı, rüyalarında dahi darbeyi göremeyecekleri bir ders almışlardır. Ülkemizde milli iradenin ve demokrasinin öncüllüğünü yapacak olan bu derneğimizle birlikte yürümek bizlere onur verecektir. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygılarımla selamlarken yapılacak referandumda daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğimizi belirtir, derneğimizin ülkemize, milletimize ve Akçakalemize hayırlı hizmetlere vesile olmasını yüce Allah'tan temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Şİ-SD-Y)



27.01.2017 12:35:35 TSI

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