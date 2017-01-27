Horasan'da otomobil Aras nehrine uçtu
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Haber : Şahap Çakır
Kamera : Şahap Çakır
ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Horasan ilçesinde içerisinde 4 kişi bulunan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine buzlu zeminde kayarak Aras nehrine uçtu.
Kaza bugün saat 11. 00 sıralarında Erzurum - Ağrı Karayolu üzeri Horasan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, A.A., idaresindeki içerisinde 4 kişi bulunan özel otomobil, yan taraftan gelen bir tırın sıkıştırması sonucu sürücü buzlu zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek Aras nehrine uçtu. Otomobilde bulunan 4 kişi yüzerek nehirden çıkmayı başardı. Kazanın şokunu yaşayan 4 kişi tedbiren ambulansla hastaneye götürülerek kontrolden geçirildi.
Aras nehrinin ortasında kalan otomobil ise halatlar bağlanarak çekilerek sudan çıkarıldı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
(AA-AA)
27.01.2017 12:35:49 TSI
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