YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akdeniz Yükseliş Koleji'nden üç şampiyonluk

Akdeniz Yükseliş Koleji'nden üç şampiyonluk



(Fotoğraflı)



Sedat Temel

ANTALYA (İHA)- Antalya'nın Serik ilçesi'nde eğitim veren Akdeniz Yükseliş Koleji okullar arası hentbol ve voleybol müsabakalarında üç şampiyonluk kazandı.

Okullar arası hentbol ve voleybol müsabakalarında Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi Genç Erkekler Hentbol, Akdeniz Yükseliş Koleji Genç Kızlar Voleybol ve Akdeniz Yükseliş Koleji Ortaokulu Yıldız Kızlar Voleybol takımları Antalya il bazında üç şampiyonluk kazandı. Kolejin Yönetim Kurulu Başkanı Necmettin Çalık, Lise Müdürü Halil Topçuoğlu, Ortaokul Müdürü Savaş Sargın, Hentbol Antrenörü Öznur Alp, Yıldızlar takımı Voleybol Antrenörü Funda Akış, Gençler Voleybol Antrenörü Özgür Demir ve üç takımın sporcuları, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek'i ziyaret ederek başarılarını paylaştı. Ziyarette Çalık, kurum ve sportif faaliyetleri hakkında Kaymakam Şimşek'e bilgi verdi. Kaymakam Şimşek ise okul idarecileri, antrenörler ve öğrencileri kutlayarak, "Bu çok önemli başarılardır. Başarıyı devam ettirmek önemli. Üniversite yıllarında da spor yapmaya devam edin. İleriki yılarda çok iyi sporcular çıkarsınız ve hedefiniz Milli Takım da oynamak olsun. Şimdi Türkiye Şampiyonu olun benden hediyenizi alın" dedi.

Akdeniz Yükseliş Eğitim Kurumları hentbol ve voleybol takımları, Kaymakam Şimşek'e gerçekleştirdikleri ziyaretin ardından okul bahçesinde kendileri için hazırlanan barbekü partisiyle şampiyonluklarını kutladılar.

(ST-Y)



27.01.2017 12:37:50 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER