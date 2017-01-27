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İzmit Zabıtası denetimlerini sürdürüyor



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri, kurallara uymayanları cezalandırıyor.

Şehirdeki her türlü olumsuzluğa müdahale edildiğini söyleyen Zabıta yetkilileri, "Halkımızın huzuru ve esenliği bizim için her şeyden önemli. Kurallara uymayan kişi ve kurumlara önce uyarı yapıyoruz, uyarıları dikkate almayanlar hakkında da Kabahatler Kanununa göre işlem yapıyoruz. Geçen bir yıl içinde 470 iş yeri sahibine uyarı vererek kaldırım işgallerini kaldırdık. Kaldırımlara, yasak yerlere araçlarını park eden bin 142 şahıs ve dilencilik yapan 193 kişi hakkında yasal işlem yaptık. Çevreyi kirlettikleri belirlenen 122 kişiye de Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapıldı. Ayrıca 2 bin 100 adet olumsuzluktan dolayı da 246 bin 522 lira para cezası kesildi" dediler.

(GY-Y)



27.01.2017 12:35:54 TSI

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