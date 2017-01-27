27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;

27 Ocak 2017 Cuma, 12:33
Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;
Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;
- "Etimesgut maçının telafisini 1461 Trabzonspor karşısında edeceğiz"

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya, hafta sonu oynanacak 1461 Trabzon Spor karşılaşmasını değerlendirdi.
Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya, geçen hafta oynanan Etimesgut ile beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın telafisini 1461 Trabzon Spor karşısında puan alarak edeceklerini söyledi. Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek karşılaşmada 3 puanı hedeflediklerini ifade eden Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; "Geçen hafta oynadığımız Etimesgut maçında şanssız bir beraberlik alarak Niğde'ye döndük. İnşallah onun telafisini bu hafta kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde 1461 Trabzonsporu yenerek etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi 1461 Trabzonspor üst liglerde oynamış çok kaliteli bir takım. Ama bu sezon bulunduğu durum itibari ile onlarda sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Çok zorlu bir maç bizleri bekliyor. Ama ben inanıyorum ki kendi saha ve kendi seyircimizin önünde taraftarımızın desteği ile bu maçtan da anlımızın akıyla galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanemize yazdıracağız. Tabi lig uzun bir maraton daha önümüzde uzunca bir maç tempomuz var. İnşallah bütün maçları biz kazanma arzusuyla çıkarak sezon sonunda hedeflediğimiz noktada bitirmek istiyoruz. Hafta sonu oynanacak maçta taraftarımızı davet ediyorum."

Santrfor transferi yapılacak
Takıma santrfor transferi yapmayı planladıklarını belirten Yerlikaya açıklamasına şu şekilde devam etti;
"Ligin ikinci yarısında bildiğiniz gibi iki oyuncu aldık. Birincisi sağ ve sol kanat oyuncusu Ufuk Bayraktar, ikincisi ise sağ bek oynayan Hatayspor'dan aldığımız İlyas Akan. Bir tane santrfor transfer yapma düşüncemiz var. Düşüncemiz son güne kadar devam ediyor. Ama bilindiği gibi devre arası transferleri hem parasal noktada zor hem de oyuncu noktasında zor. Ama inşallah bütçemize ve takımımıza uygun bir tane santrfor arayışımız devam ediyor. Bulursak bunu transferin son gününe kadar yapma hedefindeyiz. Nasip olursa bir tane santrafor transferi yaparak transferi noktalamayı düşünüyoruz" diye konuştu.
(MB-YE-TB-Y

27.01.2017 12:38:37 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

'Referanduma evet' kampanyasında Başkan Akdoğan tüm Niğdelilere seslendi
YEREL

'REFERANDUMA EVET' KAMPANYASINDA BAŞKAN AKDOĞAN TÜM NİĞDELİLERE SESLENDİ
Niğde Belediyesinin 3 ayrı kapalı pazar yeri tamamlanma aşamasında
YEREL

NİĞDE BELEDİYESİNİN 3 AYRI KAPALI PAZAR YERİ TAMAMLANMA AŞAMASINDA
42 yıllık taksicilik mesleğinde aldığı en ucuz araba
YEREL

42 YILLIK TAKSİCİLİK MESLEĞİNDE ALDIĞI EN UCUZ ARABA
Niğde'de DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla aranan kadın yakalandı
YEREL

NİĞDE'DE DEAŞ ÜYESİ OLDUĞU İDDİASIYLA ARANAN KADIN YAKALANDI
Niğde'de 13 eski emniyet mensubu tutuklandı
YEREL

NİĞDE'DE 13 ESKİ EMNİYET MENSUBU TUTUKLANDI
Niğdeli inşaat ustaları usta belgesi alamıyor
YEREL

NİĞDELİ İNŞAAT USTALARI USTA BELGESİ ALAMIYOR
Niğde'de yaklaşık 2 milyon vatandaş hastaneye müracaat etti
YEREL

NİĞDE'DE YAKLAŞIK 2 MİLYON VATANDAŞ HASTANEYE MÜRACAAT ETTİ
Niğde'deki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

NİĞDE'DEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU