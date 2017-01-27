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Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya;

- "Etimesgut maçının telafisini 1461 Trabzonspor karşısında edeceğiz"



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Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya, hafta sonu oynanacak 1461 Trabzon Spor karşılaşmasını değerlendirdi.

Niğde Belediyespor Kulüp Başkanı Yakup Yerlikaya, geçen hafta oynanan Etimesgut ile beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın telafisini 1461 Trabzon Spor karşısında puan alarak edeceklerini söyledi. Pazar günü saat 13.30'da gerçekleşecek karşılaşmada 3 puanı hedeflediklerini ifade eden Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; "Geçen hafta oynadığımız Etimesgut maçında şanssız bir beraberlik alarak Niğde'ye döndük. İnşallah onun telafisini bu hafta kendi evimizde, kendi seyircimizin önünde 1461 Trabzonsporu yenerek etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi 1461 Trabzonspor üst liglerde oynamış çok kaliteli bir takım. Ama bu sezon bulunduğu durum itibari ile onlarda sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Çok zorlu bir maç bizleri bekliyor. Ama ben inanıyorum ki kendi saha ve kendi seyircimizin önünde taraftarımızın desteği ile bu maçtan da anlımızın akıyla galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanemize yazdıracağız. Tabi lig uzun bir maraton daha önümüzde uzunca bir maç tempomuz var. İnşallah bütün maçları biz kazanma arzusuyla çıkarak sezon sonunda hedeflediğimiz noktada bitirmek istiyoruz. Hafta sonu oynanacak maçta taraftarımızı davet ediyorum."



Santrfor transferi yapılacak

Takıma santrfor transferi yapmayı planladıklarını belirten Yerlikaya açıklamasına şu şekilde devam etti;

"Ligin ikinci yarısında bildiğiniz gibi iki oyuncu aldık. Birincisi sağ ve sol kanat oyuncusu Ufuk Bayraktar, ikincisi ise sağ bek oynayan Hatayspor'dan aldığımız İlyas Akan. Bir tane santrfor transfer yapma düşüncemiz var. Düşüncemiz son güne kadar devam ediyor. Ama bilindiği gibi devre arası transferleri hem parasal noktada zor hem de oyuncu noktasında zor. Ama inşallah bütçemize ve takımımıza uygun bir tane santrfor arayışımız devam ediyor. Bulursak bunu transferin son gününe kadar yapma hedefindeyiz. Nasip olursa bir tane santrafor transferi yaparak transferi noktalamayı düşünüyoruz" diye konuştu.

(MB-YE-TB-Y



27.01.2017 12:38:37 TSI

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