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Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 3.Ulusal Resim Yarışması

27 Ocak 2017 Cuma, 12:34
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 3.Ulusal Resim Yarışması
Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden 3.Ulusal Resim Yarışması

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 3.Ulusal Resim Yarışması düzenleniyor. Konusu "Milli Birlik ve Kardeşlik" olarak belirlenen yarışmaya, Ortaokul ve lise kategorilerinde 21 Nisan 2017 tarihine kadar eser gönderilebilecek.
Türkiye'deki tüm ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, "Hep Birlikte Büyük Türkiye" sloganıyla başlatıldı. Yarışmayla, özellikle günümüzde çokça ihtiyaç duyulan milli birlik ve kardeşlik ruhunun önemi konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Yarışmada, milli birlik ile ancak güçlü bir ülke olacağımızın anlaşılmasını sağlayan ve birlikteliğin kuvvetlenmesi ile ülkenin gelişmesinin doğru orantılı olarak ilerlediğini anlatan özgün resim çalışmalarının yapılması bekleniyor.

Katılım için gerekenler
Lise kategorisinde Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 9,10,11,12. sınıflarında okuyan öğrenciler, ortaokul kategorisinde ise yine Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okulların 5,6,7,8. sınıflarında okuyan öğrenciler yarışmaya katılabilecek. Her iki kategoride de yarışmacılardan devamlı öğrenci olduklarına dair öğrenci belgesi istenecek. Katılımcılar, yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla 2 özgün eserle katılabilirler. Eserlerin oluşturulmasında her türlü teknik kullanılabilecek. Yarışmaya son katılım tarihi ise 21 Nisan 2017 olduğu duyuruldu. Yarışmayla ilgili detaylara ve başvuru formuna, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi olan www.malatya.bel.tr'den ulaşılabilecek.

Ödüller
Ortaokul öğrencileri için birincilik ödülü bin 500 TL, ikincilik ödülü bin TL, üçüncülük ödülü 500 TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL olarak ödül takdim edilecek.
Lise Öğrencileri için birincilik ödülü 2 bin TL, ikincilik ödülü bin 500 TL; üçüncülük ödülü bin TL ve 3 adet mansiyonun her biri için 250 TL ödül verilecek.
İlki "Engel Siz Misiniz?" konusunda gerçekleştirilen Ulusal Resim Yarışmasının ikincisi de geçtiğimiz yıl "Çizgilerle Merhamet" konusunda düzenlenmişti.
(CÖ-SD-Y)

27.01.2017 12:39:53 TSI
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