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Malatya'da kar yağışı etkili oldu



(Fotoğraflı)



Mehmet Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'da gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı kentin bazı bölgelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken belediye ekipleri de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Yoğun kar yağışı ile birlikte Malatya gece yarısından itibaren beyaza bürünürken, kara hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyesi ekipleri kapanan yolların açılması için çalışma başlatırken özellikle Yavuz Selim Mahallesi'nde yer alan TOKİ konutlarında kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kartpostallık görüntüler

Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar kartopu oynarken, bazı vatandaşlar ise buz tutan yollarda yürümekte zorluk çekti. Yaşanan zorluklara rağmen Malatya'nın uğrak mekanları olan Hürriyet Parkı ve Kanalboyu başta olmak üzere bir çok yerde beyaz örtü ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

(MT-SD-Y)



27.01.2017 12:41:00 TSI

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