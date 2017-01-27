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Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi tamamlandı

27 Ocak 2017 Cuma, 12:39
Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi tamamlandı
Yeşilyurt Belediyesi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi tamamlandı
- Polat: "Gelecek nesilleri bilgi ve eğitimle donatmak için çaba sarf ediyoruz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, yatırım ve projelerin son durumlarını yakından görmek adına Malatya'da çeşitli ziyaretlerde bulunan (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir ile birlikte yapımı tamamlanan Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evinde incelemelerde bulundu.
Yeşilyurt İlçesindeki sosyal yaşam alanlarının sayısını artırmak adına 21 parkı içine alacak şekilde tasarımı yapılan 'Yeşil Hilal' Projesi kapsamında Özalper Mahallesinde yapımını tamamlanan Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, 194 metrekare alan üzerinde kitapseverlere hizmet verecek. Farklı konsept ve mimari yapısının yanı sıra, kitap okumayı teşvik edecek alanlarıyla Malatya'nın eğitim ve kültürel yaşamına renklilik getirecek olan Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi kütüphane ve kafe şeklinde dizayn edildi.
Yeşilyurt Belediyesinin eğitime her zaman öncelik tanıyan hizmet anlayışıyla vatandaşların hem bugününe hem de geleceğine yönelik kalıcı yatırımlar yapmaya çaba harcadığını vurgulayan Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Fethi Gemuhluoğlu Bilgi evi projesine destek veren (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir'e teşekkür etti.
Kent halkının kültür ve sanat gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Polat, "Okumayı daha cazip hale getirmek, kentin kültür hayatına katkı yapmak ve kitap okuma oranını artırmak amacıyla Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi projesini hizmete sunacağız. 7'den 70'e tüm hemşehrilerimizin bilgi ve birikimlerine olumlu katkılar sunacaktır" şeklinde konuştu.
-Polat: "Bizim tek amacımız; çocuklarımızı bilgi ve eğitimle donatmaktır"
Bilgi evinin yapımında DAP Bölge Kalkınma İdaresinden ciddi destek aldıklarını vurgulayan Başkan Polat, "Binanın iç ve dış tasarımı tamamlandı. Kütüphane bölümündeki raflara kitaplarımızı yerleştirdik. Mart veya Nisan gibi hizmete açmayı planlıyoruz. Başkanımızla hem binamızın iç yapısını hem de kütüphanedeki kitapları inceledik. Burası okulların fazla olduğu bir bölge, binamızın çevre düzenlenmesi bittikten sonra öğrencilerimize, gençlerimize ve her yaştan vatandaşımıza buranın kapılarını açacağız. Hemşehrilerimiz bir yandan çaylarını yudumlarken diğer taraftan kitaplarını ve dergilerini rahat bir ortamda okuyacaklar. Bizim ana görevimiz; gelecek nesillere hizmet etmektir, eğer bunu yapamazsak diğer hizmetlerimizin bir anlamı kalmaz. Gelecek nesilleri bilgi ve eğitimle donatmak adına gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.
- "Okumaya önem veren toplumlar geleceğe umutlu bakar"
Okumayı teşvik eden ve eğitim alanında yatırım yapan toplumların geleceğe daha umutlu bakacağını ifade eden Başkan Polat şunları söyledi:
"Ülkemizin içinde bulunduğu sorunlarımızın temelinde okumama ve araştırmama var. Okumayı ve araştırmayı artırmak, her yaşta vatandaşımızı kitap okumaya teşvik etmek, geleceğe yapılacak en ciddi ve önemli yatırım olarak görüyoruz. Toplumumuzun bu önemli gerçeğinden yola çıkarak yerel yönetimler olarak modern yollar, kaldırımlar ve yaşam alanları yaparken en önemli görevimiz okuma oranını artırmaya yönelik hizmetler olmalıdır"
-Demir: "En büyük yatırım, gençlere yapılan yatırımdır"
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Genel Başkanı Adnan Demir ise eğitim ve kültürel hizmetler noktasında farkındalık oluşturan hizmetleri ilçe sakinleriyle buluşturan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür etti. Bölge Kalkınma İdaresi olarak 2016 yılında içerisinde okuma kültürünün yaygınlaştırılması noktasında başlatılan toplam 67 projeye destek verdiklerini ifade eden Demir, "Buradaki amacımız, kamuya ait olan boş binaları düzenleyerek veya sunulan projeler ile o bölgede yaşayan çocuklarımızın okuma alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlayacak merkezlerin sayısını artırmaktır. Oyun alanlarını bile kitap okumaya teşvik edecek şekilde dizayn edilmesine öncelik tanıyoruz. Doğu Anadolu Bölgesinde kışların uzun sürmesinden doğan dezavantajlı durumu göz önünde bulundurursak çocuklarımızın bir yandan ders çalışıp kitap okuyabileceği, diğer yandan enerjilerini boşaltabilecekleri, oyun oynayabileceği mekanları "Semt Kütüphanesi" projesiyle yeniden hizmete sunuyoruz" dedi.
Malatya'da 8 adet projeyi desteklediklerini kaydeden Demir, "2017 yılında da bu projeye devam edeceğiz. Gerekli ödenekler yatırım programına alındı. En büyük amacımız; gençlerin daha fazla okumaları ve bilgi sahibi olmaları için onlara güzel mekanlar hazırlamaktır. Gelecekte ülkemizi ve milletimizi yönetecek olan gençlerimizi en güzel şekilde eğitmek bizim asli görevimizdir. Çocuklarımıza bu tip nezih mekanlarda öğretmenlerimizin gözetiminde hem okuma imkanı sağlarken diğer taraftan gelenek, görenek ve kültürel değerlerimizi öğrenecekler. En büyük yatırım gençlere yapılan yatırımdır" diye konuştu.
(CÖ-SD-Y)

27.01.2017 12:43:53 TSI
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