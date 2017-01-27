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Özel sporcular masa tenisinde yarıştı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Aşmak için Hareket" projesi kapsamında SEKASEM'DE 1. Özel Sporcular Masa Tenisi müsabakaları yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kulübü, kentte engelli bireylerin özgüvenlerini güçlendirip sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini yükseltmek için "Aşmak için Hareket" projesi kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında son olarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün ev sahipliğinde Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde 1. Özel Sporcular Masa Tenisi müsabakaları yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu özel sporcular, masa tenisinde dört ayrı grupta mücadele etti.

Bu yıl ilki gerçekleştirilen turnuvaya sporcuların yoğun ilgi göstermesi, antrenör ve velileri de sevindirdi. Turnuvada kızlar grubunda 1. Sultan Özüncü, 2. Elif Nisa Erkek, 3. Nesibe Karakuş, 4. Güllü Saylan oldu. Büyükler A Grubunda 1. Mert Can Meriç, 2. Ömer Yılmaz, 3. Samet Esastürk oldu. Büyükler B Grubunda 1. Muammer Özünlü, 2. Zekeriya Küçükçetinoğlu, 3. Eray Kara oldu. Küçükler grubunda ise, 1. Selçuk Yeniyıldız, 2. Enes Kaçar, 3. Mert Uruk, 4. Kayra Akbörü, 5. Ömer Efe Ateşoğlu oldu.

Müsabakaların hemen ardından dereceye giren sporculara antrenörleri tarafından madalyaları verildi. Turnuva toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

(GY-Y)



27.01.2017 12:44:00 TSI

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