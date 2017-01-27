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Polisten vatandaşlara "FETÖ/PDY" uyarısı



Halil İbrahim Varlı

ELAZIĞ (İHA) -Polis, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Türkiye genelinde vatandaşların cep telefonlarına mesaj göndererek dolandırıcılara karşı yaptığı uyarılarını sürdürüyor. Daire Başkanlığı son olarak gönderdiği mesajda, "Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp, 'adınız veya banka hesabınız FETÖ/PDY terör örgütüne karıştı' diyerek para ve altın isteyenler inanmayın" diyerek bilgilendirdi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de, böyle bir durumla karşılaşıldığı takdirde vatandaşların zaman kaybetmeden 155 veya en yakın polis merkezine bildirilmesini istedi.

(HİV-MP-Y)



27.01.2017 12:46:09 TSI

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