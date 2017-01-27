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İzmit'te kaçak tütün ve sigaraya geçit yok



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - İzmit Zabıta ekiplerince yapılan denetimlerle, kentte kaçak tütün ve sigaraya geçit verilmiyor.

İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nün şehirdeki bandrol ve kaçak sigara kontrolleri devam ediyor. Baç ve Çocuk Parkı bölgesinde yapılan kontrollerde üç işyerinde toplam 150 kilogram açık tütün ve sarılı olarak satışa sunulmaya hazır 10 bin adet tek sigara ele geçirildi. Kaçak tütün ve sigaralara el konulurken büfeler hakkında da yasal işlem yapıldığı bildirildi.

(GY-Y)



27.01.2017 12:46:23 TSI

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