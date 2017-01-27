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Keloğlan, Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olacak

27 Ocak 2017 Cuma, 12:42
Keloğlan, Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olacak
Keloğlan, Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olacak

(Fotoğraflı)

Veysel Karahan
AYDIN (İHA) - Türk ve Altay mitolojisinde, masal, fıkra ve benzer halk anlatılarında adı geçen saçsız masal kahramanı olan Keloğlan, Dünya Markalar Derneği ile Türkiye'nin Yeni tanıtım yüzü oluyor.

Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, Türk masal anlatı geleneği içerisinde olumlu ve olumsuz özelikleri ile halkı temsil eden bir tip olan Keloğlan'ı Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olarak marka yapmak için çok önemli süreçlerden geçilmesi gerektiğini ve bu süreçlerde uluslararası alanda başarı için sürdürebilirlik esasının çok önemli olduğunu belirtti.

'Ekonomik Kalkınma için Markalaşma Süreci' Sloganı ile Dünyanın birçok ülkesinde uluslararası faaliyetler düzenleyen Dernek Başkanı Umut Çınar, markalaşma süreçlerinde ülke markasının da olmasının önemini dikkat çekti. Ülkemiz için uzun zamandır bu süreci değerlendirdiklerini ve yurt dışında yapmış oldukları bir çok çalışmada yapılan anketlerde özellikle Keloğlan markasının Türkiye için çok iyi bir tanıtım yüzü olabileceğini ve yurt dışında yapmış oldukları görüşmeler sonucunda yakında büyük sürprizlere imza atacaklarını belirten Çınar, "Bir markanın gücü yayılma oranıyla ters orantılıdır. Tüketicilerin zihninde güçlü bir marka yaratmak istiyorsanız o iş için kullandığınız markanızı daraltmak zorundasınız. Bir kategoriye hükmederseniz iyice güçlü olursunuz. Eğer bir kategoriye hükmetmek istiyorsanız markanızın hedefini daraltarak güçlendirirsiniz. Bir markanın doğuşu tanıtımla sağlanır, reklamla değil" dedi.

Altın Kuralı Unutmamalı
Çınar; "Keloğlan'ı Türk Hava Yolları ve Ziraat Bankası gibi yüksekten uçan markaları korumak için yüklü reklam bütçeleri gerekebilir ancak genel olarak reklam yeni bir markanın doğuşunu sağlamayacaktır. Başkalarının markanız hakkında söyledikleri sizin söyleyeceklerinizden çok daha etkili olacaktır, bu altın kural unutulmamalı. Bir kere doğduktan sonra sağlıklı yaşayabilmesi için markanın reklama ihtiyacı vardır. Reklam bütçeniz bir ülkenin savunma bütçesi gibidir. Reklama ayırdığınız paralarla hiçbir şey satın alamazsınız, onlar sadece pazar payını rakiplerinize kaptırmanızı engeller. Marka tüketicinin zihninde bir kelimeye sahip olmaya çalışmalıdır. Bir kez bir marka bir kelimeye sahip oldu mu rakibinin kelimeyi o markadan söküp alması imkansızdır. Mercedes'ten daha güvenli bir araba üretebilir misiniz? Muhtemelen yapabilirsiniz. Peki başka bir marka tüketicinin zihnindeki 'güvenli' kelimesine sahip olabilir mi? Muhtemelen hayır kalite önemlidir, ancak kalite tek başına bir marka yaratamaz" dedi.

Zirvede Sürprizler Olacak
Bir kategori yaratabilmek için, bir markanın diğer markaları da davet etmesi gerekir diyen Çınar, "Hakim marka rakiplerine katlanmakla kalmamalı, onları davet etmelidir. İşte bu nedenler ile Keloğlan Markası ile yakında uluslararası alanda çok büyük sürprizlere adım atacaklarını belirtti. Çınar, "Önümüzdeki günlerde Keloğlan ailesi yeni karakterleri ile vizyona girmek için hazırlanıyor. Son çalışmaları Animax firmasının büyük tecrübesi ile devam ederken, birçok ülkede aynı anda olmanın gururunu yaşayacaklarını ilettiler. Özellikle 2017, 1/2 Aralıkta Ankara'da yapılacak olan Dünya Markalar Zirvesinde de, Dünyanın devlerini Keloğlan ile karşılayacağız ve sürprizlerimiz olacak" dedi.

Uzun Yaşam Merkezi Nazilli'de Anlatılacak
Zirvede birçok ülkeden gelen misafirlerin Keloğlan oyuncakları, oyunları ve sürprizleri ile ülke tanıtımında çok faydalı iş birlikteliği çıkartacaklarını belirten Çınar; "Uzun Yaşamın Merkezi olan Nazilli'yi de sağlık turizmi başta olmak üzere birçok yerde anlatmak istiyoruz. DÜYADER Uzun Yaşam Koordinatörü Engin Tulumbacı ile bu fırsatı iyi değerlendireceğiz. Türkiye'nin yeni tanıtım yüzü olan Keloğlan ailesi ile yakında güzel birlikteliklere adım atacağız. Keloğlan teni karakterleri ve uluslararası anlaşmaları ile yakında Dünyanın Markası olmak üzere dev adımlar atmaya hazır" ifadelerini kullandı.
(MB-Y)

27.01.2017 12:46:38 TSI
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