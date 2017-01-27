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Asaletleri onaylanan memurlar için yemin töreni

27 Ocak 2017 Cuma, 12:42
Asaletleri onaylanan memurlar için yemin töreni
Asaletleri onaylanan memurlar için yemin töreni

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Emet Orman İşletme Müdürlüğü'nde aday memur olarak görev yapan 3 Orman Muhafaza memuru, asaletlerinin onaylanmasının ardından yemin etti.
Emet Orman İşletme Müdürlüğü'nde 1 yıl adaylık sürelerini tamamlayan Orman Muhafaza memurları Adnan Bayram, İsmail Gürbıyık ve İsmail Sağlam Orman İşletme Müdürlüğü Lokali'nde düzenlenen törenle memuriyet yeminlerini ettiler.
Asli Devlet Memurluğuna atanmaları nedeni ile mutluluklarını dile getiren Orman Muhafaza memurları; bulundukları görevde devleti en iyi şekilde temsil edeceklerini söylediler.
Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, asaletleri onaylanan memurlar Adnan Bayram, İsmail Gürbıyık ve İsmail Sağlam'ı tebrik ederek, "Memuriyetiniz boyunca en iyi şekilde hizmet edip, başarılı çalışmalarda bulunacağınıza yürekten inanıyorum. Orman Teşkilatına Hoşgeldiniz. Bu yolculukta sizlere büyük görevler düşüyor. Mesleki hayatınızda başarılar dilerim" dedi. (EFE)

27.01.2017 12:48:03 TSI
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