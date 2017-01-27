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İlimtepe'de ağaçlar kışa hazırlandı



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediyesi, İlimtepe'de kar yağışıyla birlikte zarar gören ağaçların budama işlemlerine devam ediyor.

Körfez Belediyesi, kış aylarında da saha çalışmalarını yürütüyor. İlimtepe mahallesi ve kalıcı konutlarda kar yağışının yoğun ve etkili olması sebebi ile kırılan ağaç dallarının bakımı Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapılıyor. Ekipler ayrıca, dal toplama işlemlerine de devam ediyor. Zor kış şartlarından görevlerini yetire getiren ekipler, sürdürdüğü ağaç bakım çalışmaları kapsamında üç gün içerisinde 25 metreküp dal topladılar.

Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ana caddelerde başlanan ve mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında kurumuş, çürümüş dallar ve budanma zamanı gelen ağaçlara budama işlemleri yapılıyor. İlçe genelinde özellikle fırtınalı havalarda tehlike oluşturacak ağaçlar için tüm önlemler alınıyor.

(GY-Y)



27.01.2017 12:49:04 TSI

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