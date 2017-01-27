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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Türe ve Narler mezarları başında anıldı

27 Ocak 2017 Cuma, 12:50
Türe ve Narler mezarları başında anıldı
Türe ve Narler mezarları başında anıldı

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - 27 Ocak 2007 tarihinde vefat eden AA eski büro müdürü Yaşar Türe ile TRT Çanakkale Temsilcisi Turhan Narler, ölümlerinin 10. Yılında mezarları başında anıldı.
Yaşar Türe'nin ailesi ve Çanakkale'de görev yapan gazeteciler, Türe ve Narler'i Çanakkale Şehir Kabristanlığında mezarları başında andı. Törene katılan gazeteciler, kentte uzun yıllar görev yapıp aynı gün hayatlarını kaybeden AA eski büro müdürü Yaşar Türe ile TRT Çanakkale Temsilcisi Turhan Narler ile ilgili duygularını paylaştı. Kur'an okunup dua edilmesinin ardından katılımcılara pilav ikram edildi.
(GD)

27.01.2017 12:54:09 TSI
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