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Çocuklardan 'Çevreci' projeler

- Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ve D-Marin Kits işbirliğinde Bodrum, Dalaman ve Didim'deki ilkokullarda gerçekleştirilen 'Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz' projesi kapsamında minik eller çevreci projeler üretti.



(Fotoğraflı)



Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - TURMEPA ve D-Marin Kids işbirliğiyle hayata geçirilen, çocukların doğaya yaklaşımlarına ışık tutarak bir bilim insanı gibi düşünmelerine, yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamayı amaçlayan "Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz" Projesi'nin ilk eğitimi tamamlandı. Proje kapsamında çocuklar deniz ve doğa için projeler üretti.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren denizle olan bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen proje kapsamında, gelecek nesillere temiz denizlerin kucaklandığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla 22 yıldır çalışan TURMEPA, çocuklar için bir araya geldi. Bu sene ilk kez hayata geçirilen "Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz" projesinin ilk eğitim süreci tamamlandı. D-Marin Kids ve TURMEPA proje kapsamında Dalaman, Bodrum ve Didim'deki 6 köy okulunda 200 öğrenci ile buluştu. 28 gün süren eğitimler için 2 bin 465 km yol kat edildi.

"Yenilenebilir Enerji ve Denizlerimiz" Projesi, okul eğitimleri, proje çalışmaları, yarışma ve ödüllerle dolu bir içerikten oluştu. Okul ve marinalarda verilen eğitimler Dalaman, Bodrum ve Didim köy ilkokullarında, 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirildi. Çocuklara denizi anlatmanın yanı sıra denizle buluşturmayı da amaçlayan proje kapsamında öğrenciler, bölgede bulunan D-Marin marinalarını ziyaret etti

ÇOCUKLARDAN ÇEVRECİ PROJELER

Proje ile çocukların sadece deniz hayatına değil, tüm doğayı algılamalarına ışık tutmak ve bir bilim insanı gibi düşünerek yeni fikir ve projeler üretmelerine katkı sağlamak amaçlandı. Çocukların araştırma, sorgulama, birlikte hareket ederek takım halinde düşünebilme becerilerinin gelişimine katkı sağlanırken, bir projenin nasıl yapılacağı ve nasıl hayata geçirileceği konusunda da eğitim verildi. Kendi projelerini yaratan çocukların çalışmaları genel bir değerlendirme sonrasında ödül kazandı. Yaratıcı ve akılcı düşünme, çözüm odaklı olma, keşfetme ve paylaşma becerilerini geliştirmeyi öğrenen çocuklar, denizlerin temiz kalması için fikirlerini sundular.

Toplam 12 projenin değerlendirildiği yarışmada Didim'deki Balat İlkokulu 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Su Kaplumbağası Tospik" ve Bodrum'dan Yukarı Mazı İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Hayalimizdeki Mavi için Elele" projeleri birinciliği paylaştı.

TOSPİK, DENİZLERİ TEMİZLİYOR

Deniz canlılarının korunması ve deniz temizliği için sürdürülebilir çözümler sunmak adına Tospik isimli su kaplumbağası tasarlayan Didim Balat İlkokulu öğrencileri, deniz canlılarının doğal ortamını korurken atıkların toplanmasını sağlayan bir proje üretti. Kaplumbağanın kafasının üzerine yerleştirilen kamera sayesinde denizaltının görülmesi ve uzaktan bağlantı kurularak tablet ile yönetilmesi düşünüldü. Ayrıca kaplumbağanın mıknatıslı uzanabilir kolları sayesinde çevresindeki çöpler, üzerinde bulunan özel bölüme toplanabiliyor. Kaplumbağanın içinde geri dönüşüme gönderilen çöpler, Tospik'in çalışması için de enerji üretiyor. Tospik, deniz canlılarını çöplerden ayırt edebilme özelliği sayesinde denizleri canlılara zarar vermeden temizliyor.

DENİZLER HAYALET DEĞİL, HAYAL ETTİĞİMİZ GİBİ OLSUN

Bodrum Yukarı Mazı İlkokulu öğrencileri ise atıkların deniz canlılarına verdiği zarara dikkat çekmek üzere "Denizler hayalet değil, hayal ettiğimiz gibi olsun" sloganı ile hazırladıkları "Hayalimizdeki Mavi İçin El Ele" projesiyle birinci oldu. Çöpleri "Karasal Faaliyetler Sonucu Oluşan Çöpler" ve "Denizsel Faaliyetler Sonucu Oluşan Çöpler" olmak üzere iki grupta toplayarak her başlık için örnekler sunan öğrenciler, atıkları sınıflandırarak doğada çözünme sürelerine değindiler. Deniz çöplerinin deniz canlılarına ve insanlara verdiği zararların paylaşıldığı projede öğrenciler, ellerindeki malzemelerle hayallerindeki temiz deniz ile kirli bir denizi resmederek karşılaştırmalı olarak anlattılar. Bir kıyı temizleme etkinliği gerçekleştirerek sahilden topladıkları çöplerle kirli olan "Hayalet Deniz"i tasarlayan öğrenciler, böylece bir resimde temiz bir deniz ve canlıları resmederken, diğerinde ise rengi değişmiş bir denizi resmederek çöplerin ekosistemini nasıl etkilediğini dile getirdiler.

(BT-İK)



27.01.2017 12:52:57 TSI

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