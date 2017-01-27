27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yeşil kartlı hastalara doğrudan bakacak

27 Ocak 2017 Cuma, 12:50
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yeşil kartlı hastalara doğrudan bakacak
ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yeşil kartlı hastalara doğrudan bakacak

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeşil kartlı hastaları başka bir kamu hastanesinden sevk almalarına gerek olmadan kabul edecek.
Yeşil Kartlı hastalar daha önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olabilmek için bir başka kamu hastanesinden sevk alıyorlardı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan global bütçe anlaşması sayesinde hastalar artık ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk almadan tüm polikliniklere doğrudan başvurabilecek.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan Akdur, daha önce hastane olarak yeşil kartlı hastalara doğrudan bakamadıklarını hastanın muayene olabilmesi için bir başka kamu hastanesinden sevk alması gerektiğini ifade etti. Hastanın kimi zaman ilk tercihinin Tıp Fakültesi Hastanesi olabildiğini belirten Doç. Dr. Akdur, hastanın imkânlarının buna izin vermediğini ve mevzuat yüzünden doğrudan muayene olamadığını hatırlattı. Doç. Dr. Akdur, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmayla birlikte artık yeşil kartlı hastaların ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğrudan muayene imkânına kavuştuğunu ve herhangi bir sevke gerek olmadığının altını çizdi. Doç. Dr. Akdur, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak hasta odaklı çalışmaların süreceğini kaydetti.
(GD)

27.01.2017 12:55:05 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Biga İlçe Milli Eğitim Müdürü Bilen'e ziyaret
YEREL

BİGA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLEN'E ZİYARET
Türe ve Narler mezarları başında anıldı
YEREL

TÜRE VE NARLER MEZARLARI BAŞINDA ANILDI
Milli eğitim müdürü Bilen, göreve başladı
YEREL

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ BİLEN, GÖREVE BAŞLADI
Bayramiç'te güvenlik toplantısı düzenlendi
YEREL

BAYRAMİÇ'TE GÜVENLİK TOPLANTISI DÜZENLENDİ
Terzialan'da Afet Haberleşme Koordinasyon Merkezi açıldı
YEREL

TERZİALAN'DA AFET HABERLEŞME KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILDI
Çanakkale Devlet Hastanesinde kan bağışı
YEREL

ÇANAKKALE DEVLET HASTANESİNDE KAN BAĞIŞI
Hasta ve yakınları antibiyotik kullanımı hakkında bilgilendirildi
YEREL

HASTA VE YAKINLARI ANTİBİYOTİK KULLANIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLDİ
Bakanlıktan orman köylülerine tepki
YEREL

BAKANLIKTAN ORMAN KÖYLÜLERİNE TEPKİ
Yenice devlet hastanesine iç hastalıkları uzmanı atandı
YEREL

YENİCE DEVLET HASTANESİNE İÇ HASTALIKLARI UZMANI ATANDI
Lapseki'de tamamlanan üst yapı çalışmaları
YEREL

LAPSEKİ'DE TAMAMLANAN ÜST YAPI ÇALIŞMALARI
Çan'dan Halep'e destek
YEREL

ÇAN'DAN HALEP'E DESTEK