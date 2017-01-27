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ÇOMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yeşil kartlı hastalara doğrudan bakacak



(Fotoğraflı)



Murat Yüksel

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi, yeşil kartlı hastaları başka bir kamu hastanesinden sevk almalarına gerek olmadan kabul edecek.

Yeşil Kartlı hastalar daha önce ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde muayene olabilmek için bir başka kamu hastanesinden sevk alıyorlardı. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan global bütçe anlaşması sayesinde hastalar artık ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk almadan tüm polikliniklere doğrudan başvurabilecek.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Okhan Akdur, daha önce hastane olarak yeşil kartlı hastalara doğrudan bakamadıklarını hastanın muayene olabilmesi için bir başka kamu hastanesinden sevk alması gerektiğini ifade etti. Hastanın kimi zaman ilk tercihinin Tıp Fakültesi Hastanesi olabildiğini belirten Doç. Dr. Akdur, hastanın imkânlarının buna izin vermediğini ve mevzuat yüzünden doğrudan muayene olamadığını hatırlattı. Doç. Dr. Akdur, Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan anlaşmayla birlikte artık yeşil kartlı hastaların ÇOMÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde doğrudan muayene imkânına kavuştuğunu ve herhangi bir sevke gerek olmadığının altını çizdi. Doç. Dr. Akdur, ÇOMÜ Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi olarak hasta odaklı çalışmaların süreceğini kaydetti.

(GD)



27.01.2017 12:55:05 TSI

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